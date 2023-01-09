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苗栗五穀宮廟頂喜鵲築巢 網友戲稱裝飾龍頭生髮

中央社／ 苗栗縣9日電

苗栗市五穀宮廟頂的裝飾龍吸引喜鵲在龍頭築巢，民眾拍照Po網戲稱像是龍頭長頭髮，網友kuso解讀引發話題。廟方表示，喜鵲連年都來築巢，是好事、吉兆，不會移除。

有民眾在臉書（Facebook）社團「路上觀察學院」分享苗栗市五穀宮的照片，內容為廟頂一對裝飾龍的右邊龍頭遠觀好像長出頭髮。

照片吸引網友留言指稱「龐克風」或「快過年了，換個新髮型」。由於廟頂雙龍對望，更有網友製造kuso對話「左龍：你好潮（巢）！右龍：沒什麼，我自然捲～」，引發話題。

對此，五穀宮副主委胡運寶今天接受媒體採訪指出，其實廟頂已多次吸引喜鵲築巢，只不過這次築巢位置正巧在龍頭上，他也特別上香向神農大帝稟報喜鵲在龍頭築巢，象徵神威顯赫、香火鼎盛，盼神農大帝繼續庇佑地方。

廟方表示，喜鵲幾乎每年都會回來築巢，龍頭上的巢不會移除。

台灣野鳥保育協會理事黃蜀婷指出，華人社會一般將喜鵲視為吉祥鳥，且正逢農曆春節將至，喜鵲築巢被認為是帶來喜氣、福氣的吉兆。

黃蜀婷表示，五穀宮位處苗栗市郊，廟宇周邊環境較空曠又沒有其它大樹可築巢，或許環境對喜鵲來說相對安全，較不受干擾，附近又有農田，食物來源較豐富可供育雛，研判是吸引喜鵲連年造訪築巢的原因。

頭髮

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