3米多寬路幅不敷使用 通霄灣下庄鐵路平交道年後拓寬
苗栗縣通霄鎮通灣里14鄰下庄鐵路平交道，因近年人居與車流的增加，車輛進出頻繁，導致原本3米多的路寬不僅不敷使用，還常常造成車輛回堵於平交道上進退兩難的險象，經地方向立委陳超明陳情，上周相關單位前往現勘後，預計農曆年後辦理拓寬改善工程。
上月底下庄鐵路平交道南側一間家具工廠發生火警，因大型消防水車根本無法進出平交道，造成搶救困難，最後整間鐵皮家具工廠付之一炬，也更凸顯這處平交道拓寬改善的重要性。
立委陳超明辦公室上周邀集台鐵、苗栗縣府工務處、通霄公所建設課及通霄代表會前去現場履勘，會後達成共識，確定拓寬該平交道路幅，以利雙向會車避免造成回堵險象。
但因事涉水利溝加蓋與相關號誌遷移，因此擬定1月17日委託苗栗縣政府工務處再針對所涉單位召開釐清各權責工作區域範圍現場會勘，並預計農曆年後展開相關拓寬改善工程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言