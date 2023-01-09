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3米多寬路幅不敷使用 通霄灣下庄鐵路平交道年後拓寬

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
立委陳超明辦公室上周邀集台鐵等單位代表到下庄鐵路平交道會勘，會後達成共識，確定拓寬該平交道路幅。圖／立委陳超明提供
立委陳超明辦公室上周邀集台鐵等單位代表到下庄鐵路平交道會勘，會後達成共識，確定拓寬該平交道路幅。圖／立委陳超明提供

苗栗縣通霄鎮通灣里14鄰下庄鐵路平交道，因近年人居與車流的增加，車輛進出頻繁，導致原本3米多的路寬不僅不敷使用，還常常造成車輛回堵於平交道上進退兩難的險象，經地方向立委陳超明陳情，上周相關單位前往現勘後，預計農曆年後辦理拓寬改善工程。

上月底下庄鐵路平交道南側一間家具工廠發生火警，因大型消防水車根本無法進出平交道，造成搶救困難，最後整間鐵皮家具工廠付之一炬，也更凸顯這處平交道拓寬改善的重要性。

立委陳超明辦公室上周邀集台鐵、苗栗縣府工務處、通霄公所建設課及通霄代表會前去現場履勘，會後達成共識，確定拓寬該平交道路幅，以利雙向會車避免造成回堵險象。

但因事涉水利溝加蓋與相關號誌遷移，因此擬定1月17日委託苗栗縣政府工務處再針對所涉單位召開釐清各權責工作區域範圍現場會勘，並預計農曆年後展開相關拓寬改善工程。

上月底下庄鐵路平交道南側一間家具工廠發生火警，因大型消防水車根本無法進出平交道，造成搶救困難。圖／聯合報資料照片
上月底下庄鐵路平交道南側一間家具工廠發生火警，因大型消防水車根本無法進出平交道，造成搶救困難。圖／聯合報資料照片

苗栗縣 陳超明

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