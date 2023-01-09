3米多寬路幅不敷使用 通霄灣下庄鐵路平交道年後拓寬

苗栗縣通霄鎮通灣里14鄰下庄鐵路平交道，因近年人居與車流的增加，車輛進出頻繁，導致原本3米多的路寬不僅不敷使用，還常常造成車輛回堵於平交道上進退兩難的險象，經地方向立委陳超明陳情，上周相關單位前往現勘後，預計農曆年後辦理拓寬改善工程。

上月底下庄鐵路平交道南側一間家具工廠發生火警，因大型消防水車根本無法進出平交道，造成搶救困難，最後整間鐵皮家具工廠付之一炬，也更凸顯這處平交道拓寬改善的重要性。

立委陳超明辦公室上周邀集台鐵、苗栗縣府工務處、通霄公所建設課及通霄代表會前去現場履勘，會後達成共識，確定拓寬該平交道路幅，以利雙向會車避免造成回堵險象。