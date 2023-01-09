影／台水宣布桃園復水99% 民怨：水龍頭出水像滴尿

桃園市龍潭三坑抽水站爆管大停水引起民怨，台水公司第二區管理處今天凌晨恢復供水，上午宣布桃園停水區域99%停水戶復水，至中午仍有不少民眾抱怨家裡沒水，有人說，水龍頭出水「滴滴答答」像滴尿，很困擾。

台水第二區處表示，從凌晨恢復供水後，至上午6時完成南桃園99%行政區停水戶復水作業，目前尚未復水戶，多為高地、管末偏遠或零星無水用戶，該處持續調配水滿足用戶，如有個別零星或用戶仍沒水，請洽1910服務專線或電洽各區服務所。

台水宣布停水戶復水接近百分百，但是中壢、平鎮、楊梅多地區民眾仍抱怨「水沒來」洗版，中壢網友說，復水後，從7日停水至今天，水只來一點點超小。平鎮婦人說，今天上午打開水龍頭，聽到空氣噗噗聲，只有一點點水出來。有網友抱怨，水塔到早上沒水進來。一名網友形容，水龍頭像滴尿「滴滴答答」，也有網友說，也許是停水太久，加壓馬達壞掉。