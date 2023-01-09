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春節何處去？ 苗栗館場活動好精彩
今年春節長達10天，苗栗縣銅鑼鄉台灣客家文化館、三義鄉火炎山生態教育館，及南庄鄉賽夏族民俗文物館、泰安鄉泰雅文物館，都規畫主題活動，歡迎民眾走春過年。
客委會客家文化發展中心台灣客家文化館規畫「春來迎客-春節系列活動」，1月22日（大年初一）至26日（初六）變身「哈客新年庄」，以「講好話拜年」為主題，邀請民眾遊歷充滿年節氣息的常民場景。
客發中心主任何金樑指出，安排「創意福包手作」、「當慶揣令子-解謎遊戲」、「好客郵局-美拍賀年飛帖」、「手偶新年賀卡 DIY」、「撮把戲-沉浸式劇場」、「親子互動手偶劇」、「好運吉郵抽福袋」、「走春寫生&著色」、「好話賜福拿發財金」等，遊戲中導入客家文學、師傅話、客語祝福等，全家人都適合。
林務局火炎山生態教育館推出「新春球好運」闖關活動，1月23至29日跟著台灣野兔的引導，找尋生態館中的知識寶藏，參與並完成挑戰，加碼體驗投球遊戲獲得獎品，每天限量100份。
此外，苗栗縣政府今天公布今年原住民族泰雅賽夏假日藝文系列活動「原藝綻放」，其中，賽夏族民俗文物館1月22日至27日，及今年每個月第二、四星期六下午，規畫有28場次的精彩表演；泰雅文物館1月22日至27日，及今年每周六下午、周日上午共99場次藝文表演。
苗栗縣長鍾東錦表示，文化、觀光及產業關係密不可分，原住民假日藝文系列活動有助保存文化和禮俗，未來賽夏、泰雅兩座場館除了原有文物展覽外，新增動態表演拉近遊客距離提升遊興，將來泰安兩家星級溫泉飯店啟用後，也可融入這些精彩音樂及歌舞節目。
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