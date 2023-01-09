快訊

華府智庫兵推「2026年台海戰爭」 美航母被擊沉、解放軍萬人戰死

新一輪免費快篩明上路 兩類人可再領5劑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節何處去？ 苗栗館場活動好精彩

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府今天公布今年原住民族泰雅賽夏假日藝文系列活動「原藝綻放」，賽夏族民俗文物館、泰雅文物館共安排127場次藝文表演活動。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今天公布今年原住民族泰雅賽夏假日藝文系列活動「原藝綻放」，賽夏族民俗文物館、泰雅文物館共安排127場次藝文表演活動。記者范榮達／攝影

今年春節長達10天，苗栗縣銅鑼鄉台灣客家文化館、三義鄉火炎山生態教育館，及南庄鄉賽夏族民俗文物館、泰安鄉泰雅文物館，都規畫主題活動，歡迎民眾走春過年。

客委會客家文化發展中心台灣客家文化館規畫「春來迎客-春節系列活動」，1月22日（大年初一）至26日（初六）變身「哈客新年庄」，以「講好話拜年」為主題，邀請民眾遊歷充滿年節氣息的常民場景。

客發中心主任何金樑指出，安排「創意福包手作」、「當慶揣令子-解謎遊戲」、「好客郵局-美拍賀年飛帖」、「手偶新年賀卡 DIY」、「撮把戲-沉浸式劇場」、「親子互動手偶劇」、「好運吉郵抽福袋」、「走春寫生&著色」、「好話賜福拿發財金」等，遊戲中導入客家文學、師傅話、客語祝福等，全家人都適合。

林務局火炎山生態教育館推出「新春球好運」闖關活動，1月23至29日跟著台灣野兔的引導，找尋生態館中的知識寶藏，參與並完成挑戰，加碼體驗投球遊戲獲得獎品，每天限量100份。

此外，苗栗縣政府今天公布今年原住民族泰雅賽夏假日藝文系列活動「原藝綻放」，其中，賽夏族民俗文物館1月22日至27日，及今年每個月第二、四星期六下午，規畫有28場次的精彩表演；泰雅文物館1月22日至27日，及今年每周六下午、周日上午共99場次藝文表演。

苗栗縣長鍾東錦表示，文化、觀光及產業關係密不可分，原住民假日藝文系列活動有助保存文化和禮俗，未來賽夏、泰雅兩座場館除了原有文物展覽外，新增動態表演拉近遊客距離提升遊興，將來泰安兩家星級溫泉飯店啟用後，也可融入這些精彩音樂及歌舞節目。

客家文化 苗栗縣 春節

延伸閱讀

台南春節防塞車推交通疏導 安平區開免費接駁車

桃園角板山梅花開了 最佳賞花時刻看這裡

苗栗本土+420、腸病毒也蠢動 衛生局籲勿輕忽幼兒重症前兆病徵

等了她一年！黃敏惠連任布達首位小內閣 春節後再一波

相關新聞

影／台水宣布桃園復水99% 民怨：水龍頭出水像滴尿

桃園市龍潭三坑抽水站爆管大停水引起民怨，台水公司第二區管理處今天凌晨恢復供水，上午宣布桃園停水區域99%停水戶復水，至中...

桃園角板山梅花開了 最佳賞花時刻看這裡

桃園市政府風景區管理處今年按往例舉辦2023年角板山梅花季，地點位於復興區的角板山行館園區，是北台灣最大梅園之一，梅樹共...

推動一鄉鎮一特色公園 造橋火車站南北側公園正式啟用

為增進親子互動的遊憩空間，苗栗縣政府積極推動一鄉鎮一特色公園，將縣內老舊公園、不合格遊戲場進行汰換改造，而位於造橋鄉造橋...

春節何處去？ 苗栗館場活動好精彩

今年春節長達10天，苗栗縣銅鑼鄉台灣客家文化館、三義鄉火炎山生態教育館，及南庄鄉賽夏族民俗文物館、泰安鄉泰雅文物館，都規...

桃園三坑淹水台水勘驗嚴重受災戶 民怨無處住：過年在外過

桃園市龍潭三坑抽水站爆管大停水，造成三坑里10多受災戶損失嚴重，台水公司第二區官理處人員今天上午前往三坑里受災戶勘災，通...

桃園爆管仍有多戶無水用 經發局：水公司盼中午全面復水

桃市龍潭區三坑抽水站爆管，33.5萬戶大停水，自來水公司原定昨日修復，因作業不及，延至今天凌晨零時，至今仍有部分用戶無水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。