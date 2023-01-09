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桃園爆管仍有多戶無水用 經發局：水公司盼中午全面復水
桃市龍潭區三坑抽水站爆管，33.5萬戶大停水，自來水公司原定昨日修復，因作業不及，延至今天凌晨零時，至今仍有部分用戶無水可用。經發局長張誠今早受訪表示，自來水公司希望今天中午12點左右全面復水，這周也會和受災戶協商，保證過年前處理完補償作業。
張誠表示，早上7點時，自來水公司說已復水到99%，對於還沒復水的地區，是因為工程技術上有難度，因管線裡面還有空氣，會讓水無法流動，會透過壓力表檢測，並以人工作業來排除。
對於何時全面復水，張誠則表示，這應該由自來水公司回答，但自來水公司表達會盡力處理，希望能在今天中午12點復水。如果市民有問題，可直接聯繫經發局，會把資訊轉給水公司
對於補償，張誠表示，自來水公司這周和所有受災戶協商，保證過年前將補償作業處理完成，市長已指派社會局協助市民，在和自來水公司協商的時候，應該有的輔導跟協助，市府會做最大的支持。
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