通霄垃圾掩埋場用「底渣」整地 新任女鎮長張可欣喊卡

垃圾掩埋場利用再生粒料整地惹議！苗栗縣通霄新上任的通霄鎮長張可欣日前接獲民眾通報，烏眉里垃圾掩埋場有大型卡車出入，上周與多位鎮民代表前往會勘發現，進場卡車所載運的是俗稱「底渣」的再生粒料，一行人質疑再生粒料可能含毒或重金屬，隨即要求停止底渣進場。

通霄鎮垃圾掩埋場去年10月19日發生大火，連燒數日才得以撲滅，期間產生的空汙讓周遭居民苦不堪言，近日又有大量的再生粒料送到掩埋場用於整地，引人注目。因為這件事鎮代與里長都不知情，上周五張可欣邀集鎮代會主席徐淑雲等人共同到現場勘查，並請現場負責人員報告目前垃圾場情況。

一行人現場勘查後，發現原來在她上任前(去年12月20日)就己經有再生粒料運送到垃圾掩埋場，且運輸數量高達5240公噸。與會代表均認為應先停止再生粒料進場並送驗「毒性」，之後再研議整個計畫是否繼續執行。

公所清潔隊長黎彪欽表示，所謂的再生粒料是垃圾焚化後的底渣經過再製處理的產物，是經環保局核備可再生利用，主要計畫垃圾場改造及鋪路使用。他說，日前計畫引進碎裂機，用來碎裂大型家具等木製廢品，壓縮垃圾量，去年底火災後垃圾山腹地約1公頃，推平後以再生粒料覆蓋整平，主要用於堆置碎裂廢棄物的轉運袋，工程已近尾聲，但卻遭質疑，只能暫時擱置。