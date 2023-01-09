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通霄垃圾掩埋場用「底渣」整地 新任女鎮長張可欣喊卡

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
通霄鎮垃圾掩理場近來因有大型卡車載運俗稱「底渣」的再生粒料進場，經會勘後被要求停止使用。圖／翻攝張可欣臉書
通霄鎮垃圾掩理場近來因有大型卡車載運俗稱「底渣」的再生粒料進場，經會勘後被要求停止使用。圖／翻攝張可欣臉書

垃圾掩埋場利用再生粒料整地惹議！苗栗縣通霄新上任的通霄鎮長張可欣日前接獲民眾通報，烏眉里垃圾掩埋場有大型卡車出入，上周與多位鎮民代表前往會勘發現，進場卡車所載運的是俗稱「底渣」的再生粒料，一行人質疑再生粒料可能含毒或重金屬，隨即要求停止底渣進場。

通霄鎮垃圾掩埋場去年10月19日發生大火，連燒數日才得以撲滅，期間產生的空汙讓周遭居民苦不堪言，近日又有大量的再生粒料送到掩埋場用於整地，引人注目。因為這件事鎮代與里長都不知情，上周五張可欣邀集鎮代會主席徐淑雲等人共同到現場勘查，並請現場負責人員報告目前垃圾場情況。

一行人現場勘查後，發現原來在她上任前(去年12月20日)就己經有再生粒料運送到垃圾掩埋場，且運輸數量高達5240公噸。與會代表均認為應先停止再生粒料進場並送驗「毒性」，之後再研議整個計畫是否繼續執行。

公所清潔隊長黎彪欽表示，所謂的再生粒料是垃圾焚化後的底渣經過再製處理的產物，是經環保局核備可再生利用，主要計畫垃圾場改造及鋪路使用。他說，日前計畫引進碎裂機，用來碎裂大型家具等木製廢品，壓縮垃圾量，去年底火災後垃圾山腹地約1公頃，推平後以再生粒料覆蓋整平，主要用於堆置碎裂廢棄物的轉運袋，工程已近尾聲，但卻遭質疑，只能暫時擱置。

張可欣指出，雖然再生粒料合法，經過製程讓廢棄物能再生利用，但以目前的法規和苗栗縣的自治條例，並無強制各鄉鎮必須消化這些因焚燒垃圾後的產物，即使申請過程完全合法，但她與代表們立場一致「目前，我們並不想要 ！」

會勘現場通霄鎮長張可欣及與會代表均認為應先停止再生粒料進場並送驗「毒性」，之後再研議整個計畫是否繼續執行。圖／翻攝張可欣臉書
會勘現場通霄鎮長張可欣及與會代表均認為應先停止再生粒料進場並送驗「毒性」，之後再研議整個計畫是否繼續執行。圖／翻攝張可欣臉書

苗栗縣 廢棄物

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