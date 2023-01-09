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非六都跑第一！竹市消防人員超勤上限調高 1月份立即核發

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
消防員工作繁重且危險性高，新竹市府全力支持消防員福利提升，配合政策調高超勤上限，是長高虹安宣布自今年1月起立即核發，為非六都第一個拍板定案的縣市。圖／消防局提供
消防員工作繁重且危險性高，新竹市府全力支持消防員福利提升，配合政策調高超勤上限，是長高虹安宣布自今年1月起立即核發，為非六都第一個拍板定案的縣市。圖／消防局提供

行政院日前核定外勤消防人員超勤加班費自今年1月1日起每人每月支領上限由1萬7000元提高至1萬9000元，新竹市長高虹安今說，消防員待命時間長、工作繁重且危險性高，市府全力支持消防員福利提升，將配合政策自今年1月起立即核發，是非六都第一個拍板定案的縣市。

高虹安表示，每一位消防員都是守護城市公共安全不可或缺的一份子，每次看到群組中回報的救災訊息，特別體認到消防員的辛苦，她過去在擔任立法委員期間多次參與內政委員會會議，深刻了解國內消防人員因人力不足造成工作嚴重超時的困境，因此市府第一階段將於2026年前再充補74名消防人力至380人，減輕消防服勤時數並維護健康權。

另外，高虹安說，市府配合政策提高超勤加班費至上限1萬9000元，給予消防員加班的合理補償，並陸續研議將消防勤務回歸專業，讓消防員全心投入救災救護工作。

消防局長李世恭表示，竹市消防人員超勤加班費是除六都外，少數未能獲取中央一般性補助款補助的縣市，超勤加班費的提升對市庫歲出預算增加至少約500萬元，在超勤加班費計算時數上不會匡設上限，讓即便是剛畢業的消防員也能領滿1萬9000元，並扣除報領時數外的超勤時數，也會覈實給予補休，讓消防員看得到，更用得到。

李世恭說，高虹安重視城市公共安全，上任即責成消防局進行竹市災害防救專案簡報，藉此了解竹市應變中心運作模式及各項災害處理原則，維護市民權益及安全。

消防員工作繁重且危險性高，新竹市府全力支持消防員福利提升，配合政策調高超勤上限，是長高虹安宣布自今年1月起立即核發，為非六都第一個拍板定案的縣市。圖／消防局提供
消防員工作繁重且危險性高，新竹市府全力支持消防員福利提升，配合政策調高超勤上限，是長高虹安宣布自今年1月起立即核發，為非六都第一個拍板定案的縣市。圖／消防局提供
消防員工作繁重且危險性高。圖／消防局提供
消防員工作繁重且危險性高。圖／消防局提供

加班費 消防員 高虹安

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