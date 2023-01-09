桃園仍有多戶停水 張善政：SOP差強人意還有改進空間

桃園市龍潭區三坑自來水抽水站前天因地下管線破裂，導致南桃園約30多萬戶受到停水影響，台水二處昨表示最晚在深夜12點逐步完成復水，沒想到今早仍有許多民眾抱怨水還沒來。桃園市長張善政表示，會持續請消防隊派水車送水，他昨跟經濟部長王美花通過電話，對方除表達歉意，也表示會責成台水「從優、從速」賠償受災戶。

張善政表示，根據台水給的資料，已經99%復水，但顯然還有人沒有水，所以他已經請消防隊繼續派水車送水，消防隊截至昨晚已經送了30幾車次的水，如果還有居民沒有水，可以透過里長通報。

關於求償，張善政表示，昨日傍晚他有跟經濟部長王美花通過電話，對於這次事件她非常意外，除表達歉意以外，也會責成台水「從優、從速」賠償受災戶；明下午台水會跟當地受災居民開會，龍潭地區議員和市府社會局也會一起參與；萬一過程不順利，市府會隨時介入幫忙。

張善政表示，在供應恢復正常以後，未來第一件事情就是水公司跟市政府必須要有互相搭配的SOP，目前雙方搭配只是臨時，差強人意，還有改進空間；目前水公司資訊不夠即時，將來應該未雨綢繆，重要事件包括突然大規模斷水，雙方要按部就班，就不會有時效誤差。