竹市公布新任衛生局長 「醫療界外交官」陳厚全進高虹安團隊

新竹市政府今日公布最新一級局處首長名單，衛生局長一職將由現任衛生福利部台中醫院顧問、醫師陳厚全接任；市府指出，陳厚全曾任衛生福利部桃園醫院副院長，投身醫療服務超過25年，在智慧醫療、人口老化預測以及健康照護等領域皆有充分的專案推動經驗與成果，這些都是台灣因應高齡化社會最亟需的能力。

市府指出，陳厚全自國立陽明大學醫學系畢業，專業為骨科學及創傷學，現正就讀陽明交大生物資訊研究所博士班研究生，專攻醫療資訊學。

陳厚全也曾任衛生福利部桃園醫院副院長，期間導入臨床早期預警系統（Early Warning System, EWS），結合雲端資料庫與AI人工智慧，提高臨床醫護人員的作業效率及準確度，推動專案過程更發現，全院的非預期緊急事件發生率與急救後死亡率皆有顯著降低，每日更僅需10分鐘時間便可迅速瀏覽全院300位病患的情況，除提升病患醫療品質外，更能為病患搶得寶貴時間。

另外，陳厚全於2000年成立「台灣國際醫療行動協會」，積極投身公益，義診足跡踏遍西藏、尼泊爾、印度、非洲等超過30個國家，不僅曾協助災後的海地開發醫院資訊系統，也協助馬拉威建立北部骨科醫療網，使200萬名居民可接受專業骨科醫療與服務。堪稱醫療界的外交官，獲頒衛福部首屆優良暨資深醫師「特殊貢獻醫師獎」。

市長高虹安認為，陳厚全加入市政團隊後，可發揮智慧醫療及院務管理的專業能力，協助市民獲得更完善的醫療服務，尤其是竹市民引頸期盼的台大湳雅院區將與經國院區的整合工程，更需要借重陳厚全過去所累積的經驗與視野。