區域計畫法將走入歷史 竹市國土功能分區圖辦公聽會

國土計畫第三階段各縣市國土功能分區圖陸續開始公開展覽，新竹市府都市發展處指出，「新竹市國土功能分區圖」草案業於去年12月23日起公開展覽至今年1月31日，共計40日，並訂於1月11、12日辦理3場公聽會，相關訊息已公告上網，歡迎民眾查閱參加。

都市發展處表示，政府推動三階段國土計畫，目的是為了強化國土空間計畫指導，讓該保育的地方保育、該發展的地方發展，在健全都市發展與經濟繁榮的同時，更要兼顧環境資源保育，並透過各種智慧治理策略，達成永續發展目標，打造「宜居永續」的城市，

都發處指出，2016年5月1日國土計畫法施行後，第一階段「全國國土計畫」於2018年4月30日公告實施、第二階段「新竹市國土計畫」於2021年4月30日公告實施後，正式邁入第三階段「新竹市國土功能分區圖」草案研擬繪製及公開展覽作業。

依據國土計畫法規定，國土功能分區圖將於2025年4月30日前公告實施，屆時區域計畫法將走入歷史，不再以「都市計畫區」、「非都市計畫區」、「國家公園」等來區分，而是以「國土保育地區」、「海洋資源地區」、「農業發展地區」及「城鄉發展地區」四大功能分區及19種分類來分別管理。

都發處表示，「新竹市國土功能分區圖」（草案）公開展覽作業自去年12月23日至今年1月31日辦理公開展覽40日，相關資訊已刊登於本市三區區公所公告欄及都市發展處3樓閱覽區，並同步於「新竹市都市發展資訊整合平台」（網址：https://urbangis.hccg.gov.tw/）公告。

都發處補充，為使民眾進一步瞭解內容，1月11、12日會於香山區及北區、東區各辦理1場公聽會，人民或團體得於公開展覽期間以書面載明姓名或名稱及地址，向市府提出相關意見，後續將納入竹市及內政部國土審議會審議時參考。