哇！苗栗市街頭璀璨奪目 𪹚龍點燈越夜越美麗

苗栗市區中正路、火車站等地昨晚點燈，藝術裝置設計璀璨奪目，應節喜氣洋洋，市公所宣告一年一度盛事𪹚龍即將登場，街頭越夜越美麗，讓民眾好驚艷，將持續亮到今年2月28日。

苗栗特有元宵節民俗𪹚龍系列活動，今年1月27日熱鬧至2月7日，市公所300多萬元搭配藝術裝置設計，昨晚起試燈驗收，妝扮街頭繽紛多彩，許多民眾眼睛一亮，也吸引駐足，感受到過年的喜慶氛圍。

市公所指出，藝術裝置設計在中正路由南苗三角公園至為公路口，主題依序分別是「龍耀苗栗」、「鳳凰綻放」、「金龍光環」、「旗開得勝」，苗栗火車站東站「花開富貴」，西站「神龍吐珠」、「福兔迎祥」、「玉兔迎春」、「願望成真」，河濱公園入口處「光耀𪹚龍」，及市公所「與你同在」。

藝術裝置即日起點燈至2月28日，除了「與你同在」從下午5點半亮至當天晚上11點外，其餘下午5點半至隔天凌晨2點開燈，市公所也會視鄉親反應，滾動式檢討調整。

至於今年𪹚龍期程，「祥龍巡庄」1月27日龍隊前進頭份市永貞宮、三灣鄉五穀宮，1月28日在卓蘭鎮峨崙廟、獅潭鄉義民廟表演，1月29日上午10點在苗栗火車站西站廣場「細偶仔迎龍趣」。