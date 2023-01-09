快訊

「回到疫情前了！」中國大陸重開國境 機票訂單暴增超過六倍

哇！苗栗市街頭璀璨奪目 𪹚龍點燈越夜越美麗

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗𪹚龍街頭藝術裝置點燈，圖為「玉兔迎春」。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍街頭藝術裝置點燈，圖為「玉兔迎春」。記者范榮達／攝影

苗栗市區中正路、火車站等地昨晚點燈，藝術裝置設計璀璨奪目，應節喜氣洋洋，市公所宣告一年一度盛事𪹚龍即將登場，街頭越夜越美麗，讓民眾好驚艷，將持續亮到今年2月28日。

苗栗特有元宵節民俗𪹚龍系列活動，今年1月27日熱鬧至2月7日，市公所300多萬元搭配藝術裝置設計，昨晚起試燈驗收，妝扮街頭繽紛多彩，許多民眾眼睛一亮，也吸引駐足，感受到過年的喜慶氛圍。

市公所指出，藝術裝置設計在中正路由南苗三角公園至為公路口，主題依序分別是「龍耀苗栗」、「鳳凰綻放」、「金龍光環」、「旗開得勝」，苗栗火車站東站「花開富貴」，西站「神龍吐珠」、「福兔迎祥」、「玉兔迎春」、「願望成真」，河濱公園入口處「光耀𪹚龍」，及市公所「與你同在」。

藝術裝置即日起點燈至2月28日，除了「與你同在」從下午5點半亮至當天晚上11點外，其餘下午5點半至隔天凌晨2點開燈，市公所也會視鄉親反應，滾動式檢討調整。

至於今年𪹚龍期程，「祥龍巡庄」1月27日龍隊前進頭份市永貞宮、三灣鄉五穀宮，1月28日在卓蘭鎮峨崙廟、獅潭鄉義民廟表演，1月29日上午10點在苗栗火車站西站廣場「細偶仔迎龍趣」。

「祥龍點睛」1月30日在玉清宮廣場，2月3日中正路「民俗踩街」，2月4日河濱公園「𪹚龍之夜」，2月7日五文昌廟「化龍返天」，相關活動資訊網路搜尋「苗栗𪹚龍」官方網站bombingdragon.com， 或臉書粉絲專頁、IG查詢。

苗栗𪹚龍街頭藝術裝置點燈，圖為「福兔迎祥」。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍街頭藝術裝置點燈，圖為「福兔迎祥」。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍街頭藝術裝置點燈，圖為「花開富貴」。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍街頭藝術裝置點燈，圖為「花開富貴」。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍街頭藝術裝置點燈，圖為「龍耀苗栗」。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍街頭藝術裝置點燈，圖為「龍耀苗栗」。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍街頭藝術裝置點燈，圖為「鳳凰綻放」。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍街頭藝術裝置點燈，圖為「鳳凰綻放」。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍街頭藝術裝置點燈，圖為「神龍吐珠」。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍街頭藝術裝置點燈，圖為「神龍吐珠」。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍街頭藝術裝置點燈，圖為「旗開得勝」。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍街頭藝術裝置點燈，圖為「旗開得勝」。記者范榮達／攝影

火車站 元宵節

延伸閱讀

淡水漁人碼頭跨年煙火 淡水警交管、疏運資訊報你知

元旦連假不塞車 國一豐原交流道疏導看這邊

最高時速122公里飆速 苗栗市至公路柑園2個月取締294件

「碰」一聲又車禍了 苗栗市至公路機車撞護欄騎士死亡

相關新聞

水來了！桃園凌晨0時九成多用戶復水 早上6時供水99%

桃園市龍潭三坑抽水站爆管造成桃園大停水引起民怨，市長張善政視察平鎮淨水場確認9日凌晨起供水恢復正常，台水公司第二區管理處...

哇！苗栗市街頭璀璨奪目 𪹚龍點燈越夜越美麗

苗栗市區中正路、火車站等地昨晚點燈，藝術裝置設計璀璨奪目，應節喜氣洋洋，市公所宣告一年一度盛事𪹚龍即將登場，街頭越夜越...

桃園昨復水延遲 張善政：無法接受

自來水公司搶修桃園市龍潭區三坑抽水站爆管，33.5萬戶大停水，原定昨天早上7時全面供水，因作業不及，預計延至今天凌晨零時...

竹北3特色公園啟用 親子塞爆暢玩

新竹縣特色公園再增3座，竹北「公兒9鳳凰飛翔遊戲場」、「高鐵公7魔王城堡」和「高鐵兒4魔豆歷險遊戲場」昨開箱啟用，大人、...

翻修完工 竹市西大路地下道 雙線通車

新竹市西大路地下道是市區進竹科園區寶山路主要道路之一，因啟用43年不曾大規模翻修，老舊又漏水，市府規畫改善工程，去年4月...

苗拚觀光從乾淨公廁開始 第一名鄉鎮市獎金30萬元

苗栗縣長鍾東錦宣示「觀光從有乾淨的公廁開始」，縣府繼配合環保署評鑑後，今年首辦991座列管公廁考核比賽，18鄉鎮公所即起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。