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水來了！桃園凌晨0時九成多用戶復水 早上6時供水99%

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園抽水站爆管搶修工程昨天下午完成後陸續供水，至今天0時，停水區域恢復供水已逾九成多。圖／台水第二區處提供
桃園抽水站爆管搶修工程昨天下午完成後陸續供水，至今天0時，停水區域恢復供水已逾九成多。圖／台水第二區處提供

桃園市龍潭三坑抽水站爆管造成桃園大停水引起民怨，市長張善政視察平鎮淨水場確認9日凌晨起供水恢復正常，台水公司第二區管理處今天凌晨表示，搶修工程完成，至今天0時恢復供水，停水區域復水已逾九成多，剩下管線末端、高地勢及零星偏僻地區用戶，預估今天早上6時供水可達99%。

台水第二區處三坑抽水站一期1350mm原水管線爆管，造成桃園市八區33萬5776戶停水，卻因台水搶修不及，原定停水至昨天7時跳票，再延至昨晚12時，造成民怨不滿，引起張善政重話批評。

台水第二區處表示，爆管搶修工程至昨天下午完成，之後陸續從管線前端、低地區率先陸續供水，桃園各停水用戶至昨晚11時，已八成多用戶恢復供水，至今天0時，停水區域逾九成用戶恢復供水，大部分用戶確定復水，只剩下管線末端、高地勢用戶和零星偏僻地區用戶供水未到，隨時間穩定供水一定會復水。

中壢、平鎮區有的網友貼文「水來了」，網友說，自來水在昨晚11時多開始進水，但是水塔不知是否抽水馬達或是加壓馬達壞了，水量還很小。也有網友說，「哭哭！水壓太小，水上不去3樓水塔，怎麼辦?」，也有網友表示，等了一晚終於水來，水量雖小，總算可以洗澡了。

台水第二區處表示，這次停水時間長，復水需要時間補充，復水時間也會較長，供水穩定下，今天早上6時，停水區域復水包括管線末端和高地勢、零星偏僻地區用戶，供水預估達到99%，如果到明早尚未復水用戶，可打1910，該處會個案調配供水，該處臨時供水站，直到今天全面供水穩定後才會撤除。

停水 桃園

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