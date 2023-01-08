桃園三坑淹水災戶餘悸猶存 11戶損失議員里長力爭賠償

桃園市龍潭區三坑自來水抽水站爆管停水延後，中壢、平鎮、楊梅多人下午起沒水可用抱不已，三坑里長黃遠達統計淹水附近11家餐廳和民宅受損，餐廳徐姓老闆娘今天表示，想到昨天看到大水，不到2秒就沖進屋子，很嚇人，積水最深60公分，一層厚厚泥巴，餐廳損失嚴重，希望台水能夠照價賠償。

黃遠達說，這次淹水受災戶包括餐廳、民宅11家損失嚴重，一家餐廳的魚池飼養的鱘龍魚、吳郭魚被水沖走損失很大，一家住宅鐵皮屋淹水30公分，泥沙積了20公分，無法住人，還有一家餐廳店面桌椅受損，無法做生意，受災戶要求台水公司照價賠償損失。

一名三坑老街擺攤的攤商說，這次三坑大水沖壞馬路，這兩天沒有遊客進來老街玩，原本想周休假日做一筆生意，沒想到淹水後根本沒有生意，不知道可以理賠嗎？

采莊庭園餐廳徐姓老闆娘說，昨天早上看到大水，不到2秒就沖進餐廳，幸好有鐵捲門擋住，但是一下子水就沖進屋子、廚房，該餐廳地勢最低，積水最深達60公分，廚房汪洋一片，很嚇人，車子泡水超過輸胎一半故障，還有2台水冷機及電腦、家具都泡水，地上有一層厚厚泥巴，損失嚴重，無法做生意，10多名志工朋友幫忙清理到今天，希望水公司照價賠償損失。

市議員張肇良說，這次三坑抽水站爆管水來得又快又大，造成10多戶民宅、餐廳受損，加壓問題之外，還有管線老舊，水公司既然管線老舊，就要汰換改善，做好維護，造成居民受災損失，水公司就要從優賠償，他會參加協調會為受災戶爭取權益。