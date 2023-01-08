爆管停水未如期復水 張善政重批水公司「應早點讓外界知道」

桃園市龍潭區三坑自來水抽水站爆管停水，自來水公司原承諾今早恢復供水跳票，延至今晚12時，市長張善政在臉書重話批評：「台水承諾落差太大、市民無法接受」。張今天下午會勘表示，三坑復水時間與實際有落差，雖不能苛責工程人員，但是相關資訊應早一點讓外界知道。

台水第二區管理處今天上午因為三坑抽水站爆管搶修不如預期，臨時決定把復水時間延至今晚午夜。張善政中午在臉書表示「桃園今天仍多處持續停水，台水承諾復水時間落差太大、市民無法接受」，罕見地說出重話批評。

張善政今天下午率員視察台水公司平鎮淨水場了解原水進、出和供水實際狀況，並聽取台水第二區處簡報。

對於臉書說重話，張善政表示，他覺得比較不舒服地方，是原來預估三坑修好時間，跟實際修好時間有差距，從技術角度而言，不能苛責自來水公司工程人員，相信工程人員全力搶修，但是他覺得相關資訊，應該早一點讓外界知道。

張善政表示，因為搶修的困難，工程人員辛苦在全力搶修，可是估計時間有落差，重點不是搶修時間怎麼樣，因為工程人員在盡全力搶修，重點是台水資訊應公開透明、早一點對外宣布。