桃園爆管受災戶提照價賠償 台水處長允10萬內過年前賠

桃園市龍潭三抗抽水站爆管造成桃園大停水引起民怨，三坑里受災戶要求照價賠償和回饋，市長張善政今天下午表示，三坑民宅10多戶受災、1戶比較嚴重，市府社會局協調補救賠償措施，原則上照價賠償，要開會協商。

台水公司第二區管理處長呂崇德表示，受災戶損失賠償，台水公司十分重視，將盡速從寬、從速處理賠償，明天與受災戶協商、周二（10日）召開協商會議，災損在10萬元 以內，會在過年前處理完畢。

張善政由經發局長張誠、社會局長陳寶民視察台水公司平鎮淨水場原水進出及供水，針對三坑里長黃遠達代表受災戶要求台水公司針對受災戶損失照價賠償和回饋地方措施，張善政、呂崇德受訪作上述回應。

張善政表示，三坑受災民宅10多戶，有1戶比較嚴重，市府社會局將提供必要協調補救賠償措施，重要是給受災居民「感覺」，過年前一定要讓補償到位，讓居民心理不要有疑慮，社會局配合龍潭市議員、自來水公司儘快協調解決。