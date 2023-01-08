繽紛花海迎春 苗栗公館「花田一路」喜氣洋洋
苗栗縣公館鄉農會在縣道119甲線沿途農田，種植向日葵、大波斯菊等綠肥作物， 目前陸續盛開，趕上春節假期，鄉農會總幹事古雪雲歡迎遊客到公館走春，應節喜氣洋洋。
公館鄉農會前年春節打出「花田一路」名號，串連119線銅鑼鄉環保公園炮仗花、苗24線獅潭鄉協雲宮櫻花，目前119甲線道沿途15公頃的農田向日葵、大波斯菊陸續開花，也為大地添色彩。
值得一提是農會在苗栗特色館後方堆置稈棚、稻草捲，打造傳統農村意象，提供遊客打卡拍照留念，古雪雲說，農會標租特色館，規畫公館穿龍驛站，結合客家美食文化及在地農特產，賣場「芋香町」每周三至周日上午10點至下午5點營業，洽詢電話037-225211轉76。
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