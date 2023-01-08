快訊

北市立委補選結果出爐！總投票率43.35％ 王鴻薇拿下6萬519票

北市立委補選／王鴻薇自行宣布當選 賴清德第一時間反應曝光

北市立委補選／吳怡農攜妻現身！敗選感性「差那麼一點」粉絲掩面哭泣

繽紛花海迎春 苗栗公館「花田一路」喜氣洋洋

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉農會在特色館後方堆置稈棚、稻草捲，打造傳統村意象，花田也陸續開花。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉農會在特色館後方堆置稈棚、稻草捲，打造傳統村意象，花田也陸續開花。記者范榮達／攝影

苗栗縣公館鄉農會在縣道119甲線沿途農田，種植向日葵、大波斯菊等綠肥作物， 目前陸續盛開，趕上春節假期，鄉農會總幹事古雪雲歡迎遊客到公館走春，應節喜氣洋洋。

公館鄉農會前年春節打出「花田一路」名號，串連119線銅鑼鄉環保公園炮仗花、苗24線獅潭鄉協雲宮櫻花，目前119甲線道沿途15公頃的農田向日葵、大波斯菊陸續開花，也為大地添色彩。

值得一提是農會在苗栗特色館後方堆置稈棚、稻草捲，打造傳統農村意象，提供遊客打卡拍照留念，古雪雲說，農會標租特色館，規畫公館穿龍驛站，結合客家美食文化及在地農特產，賣場「芋香町」每周三至周日上午10點至下午5點營業，洽詢電話037-225211轉76。

苗栗縣公館鄉農會「花田一路」登場，農會提供賞花地圖供參考。圖／公館鄉農會提供
苗栗縣公館鄉農會「花田一路」登場，農會提供賞花地圖供參考。圖／公館鄉農會提供
苗栗縣公館鄉農會在特色館後方堆置稈棚、稻草捲，打造傳統村意象，花田也陸續開花。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉農會在特色館後方堆置稈棚、稻草捲，打造傳統村意象，花田也陸續開花。記者范榮達／攝影

農會 春節 客家美食

延伸閱讀

「橘莓戀」在苗栗獅潭 旅遊採果選購正當令

300坪包場買新衣 苗栗家扶兒童喜迎春節

影／宛如置身歐洲 鹿野二層坪花海虹橋美的像幅畫

苗栗苑裡量身打造 高鐵工業回饋捐逾200萬元消防勤務車

相關新聞

桃園全面復水延至9日凌晨 張善政到淨水場了解實際狀況

桃園市龍潭三抗抽水站爆管造成桃園大停水，引起民怨，市長張善政今天下視察台水公司平鎮淨水場，了解原水進出及供水，張表示，三...

桃園抽水站爆管後陸續恢復供水 平鎮居民怨水壓仍不足

桃園市龍潭區三坑自來水抽水站昨因地下管線破管，導致許多地區停水，經搶修後，平鎮淨水廠今天下午1點起陸續恢復供水，但居民反...

桃園親子闖關救援小英雄有趣 宣導防火防中毒過好年

桃園市消防局第四大隊今天在平鎮區民俗文化公園後方運動場，舉辦消防節防火宣導，民眾和年輕消防員帶著幼兒參加有趣闖關遊戲互動...

「橘莓戀」在苗栗獅潭 旅遊採果選購正當令

苗栗縣獅潭鄉桶柑及草莓正值產季，獅潭鄉農會結合縣政府等單位今天辦理行銷活動，縣長鍾東錦、獅潭鄉長劉淑能、縣議員楊恭林等人...

300坪包場買新衣 苗栗家扶兒童喜迎春節

主富服裝公司（NET）苗栗縣竹南鎮光復路店300坪賣場，今天上午2個小時讓18戶家扶中心扶助家庭親子包場，各2000元選...

桃園大停水延至今晚、水車機動支援 網不買帳開罵

桃園市龍潭區三坑自來水抽水站昨天爆管，全市33.5萬多戶停水23小時，未料搶修不及今早再宣布，停水延至今晚12時復水，南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。