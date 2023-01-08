快訊

北市立委補選結果出爐！總投票率43.35％ 王鴻薇拿下6萬519票

北市立委補選／王鴻薇自行宣布當選 賴清德第一時間反應曝光

北市立委補選／吳怡農攜妻現身！敗選感性「差那麼一點」粉絲掩面哭泣

桃園春聯書法比賽復辦 共計138人獲獎

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市立美術館今舉辦第17屆桃園全國春聯書法比賽，共計138人獲獎。圖／桃園市立美術館提供。
桃園市立美術館今舉辦第17屆桃園全國春聯書法比賽，共計138人獲獎。圖／桃園市立美術館提供。

桃園市立美術館舉辦「第17屆桃園全國春聯書法比賽」，今於大園高中舉行決賽，共有236名選手參賽，桃園市立美術館表示，從2003年至今，已累計萬人參賽，今年邁入第17屆，受疫情影響2年，再次舉辦決賽。

桃園市立美術館表示，初賽即吸引全國各地共912人報名參賽，並選出236人進入決賽，決賽邀請書法名家張穆希、謝季芸、李郁周、黃宗義、黃才松、李秀華、李憲專、朱書萱、簡月娟、蔡介騰等擔任評審委員。

桃園市立美術館說，本屆比賽共分9個組別，含括各年齡層，參賽年齡最小者年僅7歲、最長者高齡83歲，經初賽評審共選出236人進入決賽，共計138人獲獎，最高獎金3萬元，完整名單將公佈於桃園市立美術館官網。

桃園市政府美術館今年特地設立「新住民組」，吸引德國、瑞典、馬來西亞、日本、中國等地的朋友前來參賽，展現跨國界、跨文化的特色，另也有「創意春聯組」，打破傳統比賽規則，以形式不限、媒材不拘、3人以下組隊的方式，希望透過此活動開啟更多書寫的創作風貌。

桃園市立美術館今舉辦第17屆桃園全國春聯書法比賽，共計138人獲獎。圖／桃園市立美術館提供。
桃園市立美術館今舉辦第17屆桃園全國春聯書法比賽，共計138人獲獎。圖／桃園市立美術館提供。

桃園 美術館 馬來西亞

延伸閱讀

桃園全面復水延至9日凌晨 張善政到淨水場了解實際狀況

影／桃園女騎士雙黃線迴轉 陷死角遭捲輪下…所幸命大輕傷

名家春聯揮毫大會圓山飯店登場 70名書法家開筆

影／桃園遊覽車「鬼切」逼車被PO網 警開罰最高2.4萬

相關新聞

桃園全面復水延至9日凌晨 張善政到淨水場了解實際狀況

桃園市龍潭三抗抽水站爆管造成桃園大停水，引起民怨，市長張善政今天下視察台水公司平鎮淨水場，了解原水進出及供水，張表示，三...

桃園抽水站爆管後陸續恢復供水 平鎮居民怨水壓仍不足

桃園市龍潭區三坑自來水抽水站昨因地下管線破管，導致許多地區停水，經搶修後，平鎮淨水廠今天下午1點起陸續恢復供水，但居民反...

桃園親子闖關救援小英雄有趣 宣導防火防中毒過好年

桃園市消防局第四大隊今天在平鎮區民俗文化公園後方運動場，舉辦消防節防火宣導，民眾和年輕消防員帶著幼兒參加有趣闖關遊戲互動...

「橘莓戀」在苗栗獅潭 旅遊採果選購正當令

苗栗縣獅潭鄉桶柑及草莓正值產季，獅潭鄉農會結合縣政府等單位今天辦理行銷活動，縣長鍾東錦、獅潭鄉長劉淑能、縣議員楊恭林等人...

300坪包場買新衣 苗栗家扶兒童喜迎春節

主富服裝公司（NET）苗栗縣竹南鎮光復路店300坪賣場，今天上午2個小時讓18戶家扶中心扶助家庭親子包場，各2000元選...

桃園大停水延至今晚、水車機動支援 網不買帳開罵

桃園市龍潭區三坑自來水抽水站昨天爆管，全市33.5萬多戶停水23小時，未料搶修不及今早再宣布，停水延至今晚12時復水，南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。