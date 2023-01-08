桃園春聯書法比賽復辦 共計138人獲獎
桃園市立美術館舉辦「第17屆桃園全國春聯書法比賽」，今於大園高中舉行決賽，共有236名選手參賽，桃園市立美術館表示，從2003年至今，已累計萬人參賽，今年邁入第17屆，受疫情影響2年，再次舉辦決賽。
桃園市立美術館表示，初賽即吸引全國各地共912人報名參賽，並選出236人進入決賽，決賽邀請書法名家張穆希、謝季芸、李郁周、黃宗義、黃才松、李秀華、李憲專、朱書萱、簡月娟、蔡介騰等擔任評審委員。
桃園市立美術館說，本屆比賽共分9個組別，含括各年齡層，參賽年齡最小者年僅7歲、最長者高齡83歲，經初賽評審共選出236人進入決賽，共計138人獲獎，最高獎金3萬元，完整名單將公佈於桃園市立美術館官網。
桃園市政府美術館今年特地設立「新住民組」，吸引德國、瑞典、馬來西亞、日本、中國等地的朋友前來參賽，展現跨國界、跨文化的特色，另也有「創意春聯組」，打破傳統比賽規則，以形式不限、媒材不拘、3人以下組隊的方式，希望透過此活動開啟更多書寫的創作風貌。
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