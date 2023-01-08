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桃園全面復水延至9日凌晨 張善政到淨水場了解實際狀況

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（中）受訪表示9日凌晨全面復水、台水二區處長呂崇德（左）說明搶修停水延後。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）受訪表示9日凌晨全面復水、台水二區處長呂崇德（左）說明搶修停水延後。記者曾增勳／攝影

桃園市龍潭三抗抽水站爆管造成桃園大停水，引起民怨，市長張善政今天下視察台水公司平鎮淨水場，了解原水進出及供水，張表示，三坑修復看到進水正常，出水則因停水一天、用水量大，近乎滿載，管線很多水壓不足，有些管線末端水壓不夠，9日凌晨才有辦法恢復正常。

張善政由經發局長張誠及台水第二區管理處長呂崇德等人陪同，前往台水公司平鎮淨水場了解三坑爆管修復後，平鎮淨水場進水、出水，他仔細問該場進出水總容量供應用水地區，對停水造成民怨十分了解。

張善政表示，淨水場進水恢復正常，出水近乎滿載，管線水壓不足，很多管線末端水壓不夠，高地勢及末梢區水壓仍然不足，開水龍頭會水很小或出不來，較近水場用戶水壓仍不穩，到9日凌晨還有幾個小時，管線水壓將可拉到正常，對於工業區廠房依規定要求足夠儲備3天用水量，停水應該不會影響。

呂崇德表示，今天下午1時後平鎮淨水廠出水，因為空管太久，偏遠較慢復水，靠近地區較快恢復，高地及管線末端陸續恢復原有水壓，這次三坑抽水站破管原因，主要是加壓站出水鋼管40多年老舊發生破裂原因，原認為搶修排水很快，但在施工斷管後發現三坑位處低點，管線直徑2公尺，長度又長、水量又大，造成抽水抽不乾，因此搶修時間拉長，跟原先預估落差造成停水延長。

張善政認為，就他的了解，三坑爆管地方的地勢比較低，管線又有2公尺直徑，長度有2公里，最高處至低部長度長，水量太多，因此抽水搶修時間超乎預期。

桃園市長張善政（右二）實地視察平鎮淨水場原水進出及供水。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右二）實地視察平鎮淨水場原水進出及供水。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左二）實地視察平鎮淨水場原水進出及供水。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左二）實地視察平鎮淨水場原水進出及供水。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）臨時視察平鎮淨水場原水進出及供水調度狀況。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）臨時視察平鎮淨水場原水進出及供水調度狀況。記者曾增勳／攝影

停水 張善政 桃園

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