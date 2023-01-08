關注人權議題 桃園國中推「飢餓8小時」促學生獨立思考

桃園國中發展國際教育推動特色課程，近期設計感恩主題教學活動，除了效仿「飢餓三十」舉辦「飢餓八小時」活動，也結合國際特赦日推出「寫信馬拉松」，一人一信寫下個人對人權議題的反思。這項課程不僅令學生回味無窮，也獲得桃園市111學年度閱讀推動績優學校殊榮。

桃園國中教務主任黃金鐘表示，「寫信馬拉松」是國際特赦組織於國際人權日發動的活動，這次10個個案包含捍衛跨性別、示威而被不當對待、反戰爭而被囚禁、言論自由、捍衛環境等議題，希望同學能藉由寫信馬拉松，讓大家透過文字關心被人權迫害的當事人，或讓政府重新制定政策，捍衛人民的權利。

黃金鐘表示，除了寫信馬拉松，桃園國中最近也發起「飢餓8小時」體驗活動，關懷全球糧食危機與貧富差異的問題，希望透過自主發想，思考改善方法，進而實際行動解決問題。

桃園國中校長蘇品如表示，這次課程可讓學生能夠拓展世界觀，多關心國際人權議題，除了能為人權鬥士盡一份心力，也可增進學生的思辨能力。

就讀國三的楊亞靜表示，各種新聞報導中，學到如何判斷新聞是否中立或是斷章取義，擷取最精華的資訊，也能從不同的書籍內容中，了解各項多元人權的議題，拓展自己的國際視野。

就讀國一的許同學說，在剩食與飢餓8小時的課程中，他體驗到沒有食物吃的飢餓感，之後他會珍惜現在的食物，不可以隨意浪費與挑食，也很開心在學校的活動中，結合許多在課堂上的知識，未來有機會，會盡力協助需要幫忙的人。