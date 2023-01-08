快訊

不慎踩空…高雄大樓工人9樓墜落地下2樓爆頭亡

北市立委補選／開票30分鐘！王鴻薇破4萬 小贏吳怡農3千票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園抽水站爆管後陸續恢復供水 平鎮居民怨水壓仍不足

聯合報／ 記者陳右豪朱冠諭／桃園即時報導
桃園抽水站昨因破管導致許多地區停水，平鎮淨水廠今天下午1點起陸續恢復供水，但居民反映目前水壓不足，生活仍不便。圖／吳尚融提供
桃園抽水站昨因破管導致許多地區停水，平鎮淨水廠今天下午1點起陸續恢復供水，但居民反映目前水壓不足，生活仍不便。圖／吳尚融提供

桃園市龍潭區三坑自來水抽水站昨因地下管線破管，導致許多地區停水，經搶修後，平鎮淨水廠今天下午1點起陸續恢復供水，但居民反映目前水壓仍相當不足，造成許多里民不便。對此，自來水公司第二區管理處下午表示，因停水時間過長，水管裡沒水導致目前各戶水壓仍不足，自來水公司現已全力加壓供水，盡量減少民眾不便。

市府經發局表示，這次停水共影響楊梅區41里、新屋區23里、平鎮區46里、觀音區27里、中壢區82里、大園區17里、蘆竹和桃園區各1里。預計今晚12點將全面恢復供水，自昨日上午9點起，停水時間總計將有39小時。

自來水公司經連夜搶修，今天下午1點起已陸續恢復供水，不過平鎮區義民里長吳尚融受訪表示，恢復供水後目前水壓仍相當不足，不是水流太小就是根本沒水，水龍頭就算開到最大，但流出水管的水，不僅緩慢水量也很小，讓許多里民仍叫苦連天，呼籲市府和自來水公司要加速處理。

對此，市府經發局坦言，目前仍有部分地區水壓不足，送水較為緩慢，待自來水公司送水管壓正常後，供水就會正常，預計今晚12點各地就會恢復正常供水。

自來水公司第二區處平鎮給水廠廠長秦景榮表示，部分地區因停水時間過長，水管裡沒水導致水壓不足，建議市民可先查看一樓騎樓的水龍頭有無供水，若無供水，切勿打開抽水馬達，避免造成故障，自來水公司也會持續全力加壓供水。

桃園抽水站昨因破管導致許多地區停水，平鎮淨水廠今天下午1點起陸續恢復供水，但居民反映目前水壓不足，生活仍不便。圖／吳尚融提供
桃園抽水站昨因破管導致許多地區停水，平鎮淨水廠今天下午1點起陸續恢復供水，但居民反映目前水壓不足，生活仍不便。圖／吳尚融提供

停水 桃園

延伸閱讀

桃園大停水延至今晚、水車機動支援 網不買帳開罵

桃園抽水站爆管多處持續停水 張善政怒：無法接受

桃園抽水站爆管11戶災損嚴重 里長要求照價賠償和回饋

糟！桃園抽水站搶修不順 33.5萬戶停水延到今晚12時

相關新聞

桃園抽水站爆管後陸續恢復供水 平鎮居民怨水壓仍不足

桃園市龍潭區三坑自來水抽水站昨因地下管線破管，導致許多地區停水，經搶修後，平鎮淨水廠今天下午1點起陸續恢復供水，但居民反...

桃園親子闖關救援小英雄有趣 宣導防火防中毒過好年

桃園市消防局第四大隊今天在平鎮區民俗文化公園後方運動場，舉辦消防節防火宣導，民眾和年輕消防員帶著幼兒參加有趣闖關遊戲互動...

「橘莓戀」在苗栗獅潭 旅遊採果選購正當令

苗栗縣獅潭鄉桶柑及草莓正值產季，獅潭鄉農會結合縣政府等單位今天辦理行銷活動，縣長鍾東錦、獅潭鄉長劉淑能、縣議員楊恭林等人...

300坪包場買新衣 苗栗家扶兒童喜迎春節

主富服裝公司（NET）苗栗縣竹南鎮光復路店300坪賣場，今天上午2個小時讓18戶家扶中心扶助家庭親子包場，各2000元選...

桃園大停水延至今晚、水車機動支援 網不買帳開罵

桃園市龍潭區三坑自來水抽水站昨天爆管，全市33.5萬多戶停水23小時，未料搶修不及今早再宣布，停水延至今晚12時復水，南...

竹北3座特色公園完工 一早親子塞爆公園暢玩

新竹竹北再添3座特色公園今起對外開放，包含高鐵兒四公園、公七公園，公兒九公園，每座公園都各有特色，其中兒四公園以「傑克與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。