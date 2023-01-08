桃園抽水站爆管後陸續恢復供水 平鎮居民怨水壓仍不足

桃園市龍潭區三坑自來水抽水站昨因地下管線破管，導致許多地區停水，經搶修後，平鎮淨水廠今天下午1點起陸續恢復供水，但居民反映目前水壓仍相當不足，造成許多里民不便。對此，自來水公司第二區管理處下午表示，因停水時間過長，水管裡沒水導致目前各戶水壓仍不足，自來水公司現已全力加壓供水，盡量減少民眾不便。

市府經發局表示，這次停水共影響楊梅區41里、新屋區23里、平鎮區46里、觀音區27里、中壢區82里、大園區17里、蘆竹和桃園區各1里。預計今晚12點將全面恢復供水，自昨日上午9點起，停水時間總計將有39小時。

自來水公司經連夜搶修，今天下午1點起已陸續恢復供水，不過平鎮區義民里長吳尚融受訪表示，恢復供水後目前水壓仍相當不足，不是水流太小就是根本沒水，水龍頭就算開到最大，但流出水管的水，不僅緩慢水量也很小，讓許多里民仍叫苦連天，呼籲市府和自來水公司要加速處理。

對此，市府經發局坦言，目前仍有部分地區水壓不足，送水較為緩慢，待自來水公司送水管壓正常後，供水就會正常，預計今晚12點各地就會恢復正常供水。