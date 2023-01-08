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「橘莓戀」在苗栗獅潭 旅遊採果選購正當令

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣獅潭鄉「橘莓戀」系列活動行銷柑橘、桶柑，縣長鍾東錦等人今天並頒獎表揚評鑑比賽優勝農民。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣獅潭鄉「橘莓戀」系列活動行銷柑橘、桶柑，縣長鍾東錦等人今天並頒獎表揚評鑑比賽優勝農民。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣獅潭鄉桶柑及草莓正值產季，獅潭鄉農會結合縣政府等單位今天辦理行銷活動，縣長鍾東錦、獅潭鄉長劉淑能、縣議員楊恭林等人歡迎遊客來體驗採果、品嘗、選購。

獅潭鄉柑橘面積近120公頃，草莓約40公頃，品質、口感都深獲消費者青睞，至3月底都是產季，鄉農會結合鄉公所及縣政府等單位在義民廟廣場，舉辦「橘莓戀」系列活動，今年邁入第30年，同時辦理農民節表揚活動。

獅潭鄉農會總幹事黃煥祥表示，獅潭鄉因山多田少，主要種植桶柑、草莓、仙草、桂竹筍等作物，農會積極輔導友善環境及無毒、安全農業，轉而有機農業方面耕種，打造獅潭有機鄉。

鍾東錦等人今天頒獎表揚苗栗縣桶柑評鑑特等獎卓蘭鎮果農黃添林、草莓評鑑特等獎獅潭鄉果農劉梅蘭等優勝得主，肯定他們用心栽培管理，擦亮苗栗優質柑橘與草莓品牌。

苗栗縣獅潭鄉「橘莓戀」系列活動行銷柑橘、桶柑，縣長鍾東錦等人今天並頒獎表揚評鑑比賽優勝農民。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣獅潭鄉「橘莓戀」系列活動行銷柑橘、桶柑，縣長鍾東錦等人今天並頒獎表揚評鑑比賽優勝農民。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣獅潭鄉「橘莓戀」系列活動行銷柑橘、桶柑，縣長鍾東錦等人今天並頒獎表揚評鑑比賽優勝農民。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣獅潭鄉「橘莓戀」系列活動行銷柑橘、桶柑，縣長鍾東錦等人今天並頒獎表揚評鑑比賽優勝農民。圖／苗栗縣政府提供

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