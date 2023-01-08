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300坪包場買新衣 苗栗家扶兒童喜迎春節

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
NET苗栗縣竹南鎮光復路店300坪賣場，今天上午讓18戶家扶中心扶助家庭親子包場開心選購。記者范榮達／攝影
NET苗栗縣竹南鎮光復路店300坪賣場，今天上午讓18戶家扶中心扶助家庭親子包場開心選購。記者范榮達／攝影

主富服裝公司（NET）苗栗縣竹南鎮光復路店300坪賣場，今天上午2個小時讓18戶家扶中心扶助家庭親子包場，各2000元選購，有些孩童買著買著就手舞足蹈起來，開心迎接新年。

買新衣對一般家庭可能是司空見慣，「但對經濟弱勢家庭卻是負擔，苗栗家扶中心指出，尤其農曆春節，家長苦惱如何籌措過年的準備，同時又需擔憂孩子開學的費用，更遑論添購新衣，因此孩童身上穿的多是手足的二手衣物，只要還能合身便捨不得丟棄。

NET今年連續第7年捐贈苗栗家扶80萬元購衣禮券，400名兒童、少年受惠，每人2000元的購衣禮金，家扶中心邀請18戶受扶助家庭50多名親子，今天到開幕半年的NET竹南店，封館讓他們盡情選購，個個開心挑選自己喜歡的衣服，苗栗家扶中心扶幼委員會主委曾碧珠等人到場陪同。

國小5年級的「小柔」有1名胞弟、2名堂弟，全靠年邁祖母「一人飾多角」照顧，靠打零工及社福資源協助維持基本生活，小柔在耶誕節活動時心願卡許下希望能有1套運動服，今天到NET竹南店選購新衣，她開心「因為圖案很漂亮」！

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，感謝愛心企業NET長期關懷家扶中心，讓家扶孩子穿新衣過好年，扶幼委員會也感佩扶助家庭生活艱辛，加碼購買麥當勞餐點招，讓家扶孩子暖心又暖胃。

NET苗栗縣竹南鎮光復路店300坪賣場，今天上午讓18戶家扶中心扶助家庭親子包場開心選購。記者范榮達／攝影
NET苗栗縣竹南鎮光復路店300坪賣場，今天上午讓18戶家扶中心扶助家庭親子包場開心選購。記者范榮達／攝影

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