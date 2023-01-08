桃園大停水延至今晚、水車機動支援 網不買帳開罵

桃園市龍潭區三坑自來水抽水站昨天爆管，全市33.5萬多戶停水23小時，未料搶修不及今早再宣布，停水延至今晚12時復水，南桃園地區網友「不忍了」開罵，有網友抱怨，他昨晚不敢洗澡結果還是停水。

自來水公司第二區管理處今天上午表示，該處加速搶修，水車已完成整備，可機動支援困難用水戶取水。

受龍潭三坑抽水站爆管影響，全桃8 區33萬5776戶大停水，台水第二區管理處搶修至今晚，停水再延長17小時，至今天晚上12時，預計明天凌晨0時起恢復供水，停水再延長，今天適逢周日，不少民眾得較晚，起床接獲停水再延訊息馬上傻眼，中壢 有的民眾聽到里長廣停水，紛紛問還繼續停水嗎？水塔沒水怎麼辦？

有的網友批評，無法恢復供水，「這些人是不是太爽了」、「停水應該不只33.5萬戶吧？」，網友不滿說，他昨天停水不敢洗澡，結果今天還是停水。有網友爆粗口，也有大樓住戶「請住戶不要搶水、囤水，以免大家缺水」。龍潭未停水，一名網友仍擔心「龍潭會不會停水」，平鎮劉姓男子說，他至接水站取水竟沒了水了。