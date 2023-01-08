竹北3座特色公園完工 一早親子塞爆公園暢玩

新竹竹北再添3座特色公園今起對外開放，包含高鐵兒四公園、公七公園，公兒九公園，每座公園都各有特色，其中兒四公園以「傑克與魔豆」為主題，魔豆造型攀爬網最吸引大小朋友，一早更擠爆公園，不少家長都利用假日，帶孩子出門曬太陽。

縣長楊文科表示，新竹縣人口持續成長，都市蓬勃發展，公共建設也必須加以配合，才能健全各鄉鎮生活機能，預計2月份還會陸續有8座特色公園落成，未來在各鄉鎮也都規畫至少1座特色公園，縣府將持續推動特色公園建置。

今天啟用的3座特色公園，是竹北市第2批完工的公園，包含高鐵兒四公園、公七公園及公兒九公園；兒四公園以童話故事「傑克與魔豆」為主題規畫，其中的設施「魔豆密林」，讓孩子能自由攀爬魔豆造型攀爬網、在自然素材舖面上奔跑，公園更原地保留126棵大小喬木，讓民眾遮陽。

公七公園則以「魔王城堡」為特色，設置垂直攀岩牆、懸空踏板、滑桿等較具刺激性的遊樂設施，可以讓孩子訓練膽量，同時公七公園也保留原本的126棵喬木，並再新植3棵，讓景觀更加完善。

位於新崙里的公兒九公園，配合公園既有的鳳凰木老樹，以「鳳凰」為主題，打造「鳳凰飛翔主題遊戲區」，設計包含滑軌、攀爬架與鞦韆等符合飛翔意象的設施，同時也設置木屑鋪面，以符合整體景觀，可望成為竹北斗崙都市計畫地區遊戲體驗最豐富的公園。

今早在兒四公園，不少家長一早就帶著孩子前來體驗，現場擠滿大小朋友，有家長便提到，相較傳統公園，特色公園的設施更具有挑戰性，不僅能達到趣味性，還讓孩子藉由攀爬訓練體力，希望未來有更多不一樣的特色公園設立。