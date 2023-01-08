快訊

「黑人」郭信一槍擊案 是消失的毒品或弘仁會宿怨惹殺機？

24小時定位、匿名追捧...新興社群媒體曝Z世代缺乏安全感

赴泰旅遊需2劑疫苗證明！為避免僅針對陸客 泰國對所有外國旅客設限

曾雪梅再獲版印年畫全國首獎 楊文科讚譽新竹之光

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
曾雪梅以兔子為創作發想，她說是代表生命繁衍生生不息。記者巫鴻瑋／翻攝
曾雪梅以兔子為創作發想，她說是代表生命繁衍生生不息。記者巫鴻瑋／翻攝

第38屆全國版印年畫大賽今在國立台灣美術館舉行頒獎。拿下本屆首獎的新竹縣年畫達人曾雪梅老師，受獎前夕特別把獲獎創作「癸卯幸福年」送給縣長楊文科楊文科讚曾雪梅雖非美術科班出身，卻已抱回2次首獎，實屬當之無愧的新竹之光。

在科技公司上班的曾雪梅，繼2019年以生肖豬為創作主題的全國年畫首獎後，今年再以生肖兔為主題的創作再度奪冠。她的得獎創作「癸卯幸福年」以一對歡樂跳舞中的兔子為主角，另搭配多隻可愛小兔子，喜氣洋洋。

曾雪梅說，她以兔子為創作發想，代表生命繁衍生生不息，尤其在疫情重創大家生活3年及社會日益少子化的現況下，她期許兔年來到、好事發生。

曾雪梅並非美術科班出身，反而是搭不著邊的機械專業，平常更是在科技公司上班的職業婦女，因為丈夫鍾萬福的舅舅朱錦城是有名的版畫藝術家，因此她嫁入鍾家後，跟隨丈夫耳濡目染，成了老師級的版印年畫達人。

曾雪梅不僅是年畫達人，也是年畫達人家族的一分子，丈夫鍾萬福2009年就拿過全國版印年畫大賽的首獎，丈夫的妹妹鍾佳臻之後也抱回首獎，連她的兒子鍾淳皓也獲獎過，還曾同一年一家三口同時獲獎；本屆年畫大賽，除了曾雪梅奪下首獎，鍾佳臻跟鍾萬福的弟弟鍾萬春也抱回獎牌。

曾雪梅（左）受獎前夕特別把獲獎創作「癸卯幸福年」致贈給縣長楊文科（右）。記者巫鴻瑋／翻攝
曾雪梅（左）受獎前夕特別把獲獎創作「癸卯幸福年」致贈給縣長楊文科（右）。記者巫鴻瑋／翻攝

丈夫 新竹 楊文科

延伸閱讀

第3輪石斑魚來了 新竹縣學校營養午餐1月9日起入菜

同框新竹台大分院慶 楊文科、高虹安攜手催生醫學中心

試營運一年營進帳60億元 遠百竹北店1月11日正式開幕

新竹縣元旦升旗典禮 楊文科強調竹竹苗跨域合作

相關新聞

曾雪梅再獲版印年畫全國首獎 楊文科讚譽新竹之光

第38屆全國版印年畫大賽今在國立台灣美術館舉行頒獎。拿下本屆首獎的新竹縣年畫達人曾雪梅老師，受獎前夕特別把獲獎創作「癸卯...

桃園抽水站爆管多處持續停水 張善政怒：無法接受

桃園市龍潭區三坑自來水抽水站昨因地下管線爆裂破管，導致許多地區停水，原本自來水公司承諾今早恢復全面供水，但仍因修復不及須...

桃園抽水站爆管11戶災損嚴重 里長要求照價賠償和回饋

桃園市龍潭區三坑自來水抽水站昨天管線爆管造成33.5萬多戶大停水，自來水公司第二區管理處搶修，原定今天早上7時無法如期恢...

竹科園區重要道路 竹市西大路地下道翻修完工雙線通車

新竹市西大路地下道是市區進入竹科園區寶山路的主要道路之一，因啟用43年不曾大規模翻修，整體老舊，市府規畫改善工程，於去年...

錢兔似錦迎新春 竹市稅務局名師揮毫贈春聯

為迎接農曆新年的到來，新竹市稅務局訂於13日周五上午10點至下午4點，在稅務局一樓大廳舉辦「2023新竹過好年送春聯租稅...

苗栗苑裡量身打造 高鐵工業回饋捐逾200萬元消防勤務車

高鐵工業股份有限公司回饋地方，總經理王秋桂等人昨天代表捐贈苗栗縣政府消防局逾200萬元幫浦消防車、災情勘查車，量身打造苑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。