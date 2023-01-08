曾雪梅再獲版印年畫全國首獎 楊文科讚譽新竹之光
第38屆全國版印年畫大賽今在國立台灣美術館舉行頒獎。拿下本屆首獎的新竹縣年畫達人曾雪梅老師，受獎前夕特別把獲獎創作「癸卯幸福年」送給縣長楊文科楊文科讚曾雪梅雖非美術科班出身，卻已抱回2次首獎，實屬當之無愧的新竹之光。
在科技公司上班的曾雪梅，繼2019年以生肖豬為創作主題的全國年畫首獎後，今年再以生肖兔為主題的創作再度奪冠。她的得獎創作「癸卯幸福年」以一對歡樂跳舞中的兔子為主角，另搭配多隻可愛小兔子，喜氣洋洋。
曾雪梅說，她以兔子為創作發想，代表生命繁衍生生不息，尤其在疫情重創大家生活3年及社會日益少子化的現況下，她期許兔年來到、好事發生。
曾雪梅並非美術科班出身，反而是搭不著邊的機械專業，平常更是在科技公司上班的職業婦女，因為丈夫鍾萬福的舅舅朱錦城是有名的版畫藝術家，因此她嫁入鍾家後，跟隨丈夫耳濡目染，成了老師級的版印年畫達人。
曾雪梅不僅是年畫達人，也是年畫達人家族的一分子，丈夫鍾萬福2009年就拿過全國版印年畫大賽的首獎，丈夫的妹妹鍾佳臻之後也抱回首獎，連她的兒子鍾淳皓也獲獎過，還曾同一年一家三口同時獲獎；本屆年畫大賽，除了曾雪梅奪下首獎，鍾佳臻跟鍾萬福的弟弟鍾萬春也抱回獎牌。
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