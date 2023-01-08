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桃園抽水站爆管多處持續停水 張善政怒：無法接受

聯合報／ 記者朱冠諭陳右豪／桃園即時報導
桃園市龍潭三坑抽水站爆管淹水，預計今晚12點才能全面恢復供水，讓桃園市長張善政感到不滿。記者曾增勳／翻攝
桃園市龍潭三坑抽水站爆管淹水，預計今晚12點才能全面恢復供水，讓桃園市長張善政感到不滿。記者曾增勳／翻攝

桃園市龍潭區三坑自來水抽水站昨因地下管線爆裂破管，導致許多地區停水，原本自來水公司承諾今早恢復全面供水，但仍因修復不及須延後至今晚12點。對此，桃園市長張善政表示，他不願苛責第一線搶修的台水人員，但民眾原本期待今早恢復供水，卻要再等24小時，與台水原先的承諾落差實在太大，實在讓人無法接受。

三坑抽水站原水管線昨上午爆管，造成桃園地區33.5萬戶停水。自來水公司第二區管理處原預定今早7點恢復供水，但是搶修作業不如預期，部分地區預計明天凌晨0點才能恢復供水。

張善政表示，他了解管線修復、供水權責在自來水公司，但此刻中央地方應通力合作，提供明確的資訊與分工，讓民眾的傷害降到最低，昨天一整天市府積極聯繫、調度資源，消防局在不影響消防業務的前提下準備好消防車，機動出動提供民眾用水，但這些都只是救急，最重要的是如期供水，且未來降低類似事件發生的頻率，尤其年關在即，市民對用水穩定更有高度需求。

張善政表示，自來水公司除了全力搶修之外，也應該給市民最精準的資訊好讓民眾預先因應，地方政府也更能夠根據不足之處全力支援；至於長期如何避免這類的情況頻繁發生，市府會努力跟中央溝通，台水能夠更科學化的找出問題發生的真因，並爭取資源改善。

市府經發局表示，經搶修後，平鎮淨水廠預計今天下午1點起陸續恢復供水，因搶修作業較預定延後，為減少用戶不便，台水二區處除動員加速排氣復水作業外，亦整備水車，機動支援復水困難用水區，供用戶取水。

經發局表示，目前臨時供水站設置地點包括平鎮區山子頂市民活動中心、新屋區農會前、楊梅區金德路18號旁、平鎮區延平路一段26號中壢服務所；恢復供水後，如仍缺水，可通知自來水公司或經濟發展局立即處理。

桃園市長 張善政

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