快訊

路邊驚見紅色100元「對折包頭髮」 過來人示警：碰到就算數了

高雄武館辦格鬥賽傳參賽者住進加護病房 警將約談負責人

管中閔戰2024勝算大？藍營大玩配對遊戲 點名「郭管配」

竹科園區重要道路 竹市西大路地下道翻修完工雙線通車

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市西大路地下道於去年4月下旬封閉道路施工，目前已開放通車測試，在驗收完成前不會再封路，只會改善細微部分。記者王駿杰／攝影
新竹市西大路地下道於去年4月下旬封閉道路施工，目前已開放通車測試，在驗收完成前不會再封路，只會改善細微部分。記者王駿杰／攝影

新竹市西大路地下道是市區進入竹科園區寶山路的主要道路之一，因啟用43年不曾大規模翻修，整體老舊，市府規畫改善工程，於去年4月下旬封閉道路施工，讓用路人深感不便；工務處指出，翻修改善工程已於月初完工，已開放通車測試中，在驗收完成前不會再封路，只會針對細微部分改善。

市府指出，西大路地下道因啟用多年，面臨老舊失修危機，且遇雨漏水、牆面斑駁，也有結構性問題，因此，經市府工務處編列7400萬元翻修改善，陸續封閉道路施工，僅開放單向通車。施工期間雖造成用路人與往返市區竹科人不便，但地下道已於上周二恢復雙線通車，全部工程也完工。

工務處指出，西大路地下道有雙向汽車道與機車道，寬14公尺、長150公尺，主要串連市區林森路與南大路，地下道的改善整建工程，包括人行道整理，將既有地磚刨除，地坪修補、並新設人行道出入口結構工程、更新護欄；另以混凝土補強結構，鋼筋外露部分也完成修補，並增加西大路地下道抽水設施工程、橋體修繕防水工程、電氣設備管線工程。

工務處表示，西大路地下道施工期間因採封閉單向車道為主，使汽車用路人替代道路改以振興陸橋、東大陸橋為主並道通往前站、後站，陸續接獲民眾反映造成不便，並詢問何時全面開放通車？是否還會有封閉規畫？因工程完工，已全線恢復通車，也暫無封路規畫，先前是因施工過程有發現部分項目需要改善，才會短暫封路請廠商改善，目前都已完成改善，後續驗收不會影響通車。

新竹市西大路地下道於去年4月下旬封閉道路施工，目前已開放通車測試，在驗收完成前不會再封路，只會改善細微部分。記者王駿杰／攝影
新竹市西大路地下道於去年4月下旬封閉道路施工，目前已開放通車測試，在驗收完成前不會再封路，只會改善細微部分。記者王駿杰／攝影

人行道

延伸閱讀

錢兔似錦迎新春 竹市稅務局名師揮毫贈春聯

歷來最大 港廉署搗破6400萬美元樓宇維修貪汙案 拘49人

工程僅剩88天進度落後5% 新北美術館四月開園遭批天方夜譚

竹市喜迎4位元旦寶寶誕生 巿府送上元旦禮給祝福

相關新聞

竹科園區重要道路 竹市西大路地下道翻修完工雙線通車

新竹市西大路地下道是市區進入竹科園區寶山路的主要道路之一，因啟用43年不曾大規模翻修，整體老舊，市府規畫改善工程，於去年...

錢兔似錦迎新春 竹市稅務局名師揮毫贈春聯

為迎接農曆新年的到來，新竹市稅務局訂於13日周五上午10點至下午4點，在稅務局一樓大廳舉辦「2023新竹過好年送春聯租稅...

苗栗苑裡量身打造 高鐵工業回饋捐逾200萬元消防勤務車

高鐵工業股份有限公司回饋地方，總經理王秋桂等人昨天代表捐贈苗栗縣政府消防局逾200萬元幫浦消防車、災情勘查車，量身打造苑...

糟！桃園抽水站搶修不順 33.5萬戶停水延到今晚12時

桃園市龍潭區三坑自來水抽水站昨天地下管線爆裂破管，造成33.5萬多戶大停水，自來水公司第二區管理處漏搶修施工，原預定今天...

第一名鄉鎮市獎金30萬 苗栗觀光從有乾淨的公廁開始

苗栗縣長鍾東錦宣示「觀光從有乾淨的公廁開始」，縣府環保局研擬辦理列管公廁考核比賽，民眾「秘密客」也參與打分數，第一名鄉鎮...

鄉親鄉情／鳳凰重生 劉季弦2年救11命

八德消防分隊隊員劉季弦曾是年薪百萬工程師，5年前騎車出意外，險些喪命，啟發他立志救人，轉行消防員2年內救回11名OCHA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。