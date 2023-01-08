竹科園區重要道路 竹市西大路地下道翻修完工雙線通車
新竹市西大路地下道是市區進入竹科園區寶山路的主要道路之一，因啟用43年不曾大規模翻修，整體老舊，市府規畫改善工程，於去年4月下旬封閉道路施工，讓用路人深感不便；工務處指出，翻修改善工程已於月初完工，已開放通車測試中，在驗收完成前不會再封路，只會針對細微部分改善。
市府指出，西大路地下道因啟用多年，面臨老舊失修危機，且遇雨漏水、牆面斑駁，也有結構性問題，因此，經市府工務處編列7400萬元翻修改善，陸續封閉道路施工，僅開放單向通車。施工期間雖造成用路人與往返市區竹科人不便，但地下道已於上周二恢復雙線通車，全部工程也完工。
工務處指出，西大路地下道有雙向汽車道與機車道，寬14公尺、長150公尺，主要串連市區林森路與南大路，地下道的改善整建工程，包括人行道整理，將既有地磚刨除，地坪修補、並新設人行道出入口結構工程、更新護欄；另以混凝土補強結構，鋼筋外露部分也完成修補，並增加西大路地下道抽水設施工程、橋體修繕防水工程、電氣設備管線工程。
工務處表示，西大路地下道施工期間因採封閉單向車道為主，使汽車用路人替代道路改以振興陸橋、東大陸橋為主並道通往前站、後站，陸續接獲民眾反映造成不便，並詢問何時全面開放通車？是否還會有封閉規畫？因工程完工，已全線恢復通車，也暫無封路規畫，先前是因施工過程有發現部分項目需要改善，才會短暫封路請廠商改善，目前都已完成改善，後續驗收不會影響通車。
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