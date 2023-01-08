錢兔似錦迎新春 竹市稅務局名師揮毫贈春聯

為迎接農曆新年的到來，新竹市稅務局訂於13日周五上午10點至下午4點，在稅務局一樓大廳舉辦「2023新竹過好年送春聯租稅宣導活動」，邀請張雙土、張美卿等師生現場揮毫，除可領取客製化的春聯及兔年紅包袋外，現場亦有捐發票送好禮活動，邀請市歡喜迎新年。

新竹市稅務局表示，為與市民歡度新年，特於春節年前舉辦送春聯活動，貼春聯除了求平安，也期待來年有更好的運氣，歡迎市民當天來現場欣賞書法家現場揮毫的神韻，將免費贈送春聯，提前感受年節氣氛。

稅務局指出，活動當日民眾可利用載具(含手機條碼、悠遊卡、icash、一卡通等)捐贈去年11月至12月或今年1月雲端發票3張至20張，或紙本統一發票6張至32張兌換宣導品。

成功申請手機條碼並下載財政部統一發票兌獎APP者，贈送贈品1份，數量有限，送完為止，募集所得發票將全數捐給竹市社會福利機構。