苗栗苑裡量身打造 高鐵工業回饋捐逾200萬元消防勤務車

高鐵工業股份有限公司回饋地方，總經理王秋桂等人昨天代表捐贈苗栗縣政府消防局逾200萬元幫浦消防車、災情勘查車，量身打造苑裡鎮特性，提升救災及勘災效率。

昨天捐贈儀式，苗栗縣副縣長鄧桂菊、消防局長匡夢麟代表受贈，並與縣長鍾東錦太太陳美琦頒贈感謝狀，感謝高鐵工業捐贈97萬元幫浦消防車、130萬元災情勘查車，將配備苑裡消防分隊，縣議員張顧礫、周玉滿，及苑裡鎮長劉育育等地方人士到場觀禮。

王秋桂於苑裡鎮出生，年輕時至台北打拚，憑藉多年技術累積與工作歷練，1996年在台中市大甲區成立高鐵工業自創品牌，主要產品車頂架、自行車攜車架、寵物安全產品等，事業有成回饋地方。

王秋桂表示，幫浦消防車及災情勘查車，適合苑裡鄉村的鄉村道路，他有感於去年苑裡發生消防員搶救失火工廠發生氣爆灼傷的意外事故，感佩消防人員不畏危險英勇搶救，在家人的支持下、高鐵工業的夥伴的用心，決定運用自身資源付出一點心力。