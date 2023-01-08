快訊

搶設後醫系被批墮落 醫師也焦慮：過度醫療傷病人

汪小菲又暴走深夜直播飆罵「大S噁心」 再發文提一訴求

影／走斑馬線2行人再遭撞！台中南屯肇事駕駛辯：A柱擋視線

苗栗苑裡量身打造 高鐵工業回饋捐逾200萬元消防勤務車

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
高鐵工業股份有限公司回饋地方，總經理王秋桂等人昨天代表捐贈苗栗縣政府消防局逾200萬元幫浦消防車、災情勘查車。圖／苗栗縣政府提供
高鐵工業股份有限公司回饋地方，總經理王秋桂等人昨天代表捐贈苗栗縣政府消防局逾200萬元幫浦消防車、災情勘查車。圖／苗栗縣政府提供

高鐵工業股份有限公司回饋地方，總經理王秋桂等人昨天代表捐贈苗栗縣政府消防局逾200萬元幫浦消防車、災情勘查車，量身打造苑裡鎮特性，提升救災及勘災效率。

昨天捐贈儀式，苗栗縣副縣長鄧桂菊、消防局長匡夢麟代表受贈，並與縣長鍾東錦太太陳美琦頒贈感謝狀，感謝高鐵工業捐贈97萬元幫浦消防車、130萬元災情勘查車，將配備苑裡消防分隊，縣議員張顧礫、周玉滿，及苑裡鎮長劉育育等地方人士到場觀禮。

王秋桂於苑裡鎮出生，年輕時至台北打拚，憑藉多年技術累積與工作歷練，1996年在台中市大甲區成立高鐵工業自創品牌，主要產品車頂架、自行車攜車架、寵物安全產品等，事業有成回饋地方。

王秋桂表示，幫浦消防車及災情勘查車，適合苑裡鄉村的鄉村道路，他有感於去年苑裡發生消防員搶救失火工廠發生氣爆灼傷的意外事故，感佩消防人員不畏危險英勇搶救，在家人的支持下、高鐵工業的夥伴的用心，決定運用自身資源付出一點心力。

陳美琦說，感謝王秋桂事業有成，願意為家鄉出錢出力提升消防救災效能，讓消防隊員工作更加順利、安全，鍾東錦擔任義消總隊長，深知警消、義消的辛勞與付出，會盡力爭取福利，並且秉持以往精神，繼續為鄉親服務，讓苗栗好還要更好。

高鐵工業股份有限公司回饋地方，總經理王秋桂等人昨天代表捐贈苗栗縣政府消防局逾200萬元幫浦消防車、災情勘查車。圖／苗栗縣政府提供
高鐵工業股份有限公司回饋地方，總經理王秋桂等人昨天代表捐贈苗栗縣政府消防局逾200萬元幫浦消防車、災情勘查車。圖／苗栗縣政府提供

高鐵 苗栗縣

延伸閱讀

第一名鄉鎮市獎金30萬 苗栗觀光從有乾淨的公廁開始

與同寢室友起爭執 兩女生被逼在校門口下跪道歉 鍾東錦留言「0容忍」

選後大和解？鍾東錦、劉政鴻合唱「客家本色」引發聯想

影／遭開除黨籍…睽違半年 鍾東錦「重返」國民黨苗栗縣黨部

相關新聞

苗栗苑裡量身打造 高鐵工業回饋捐逾200萬元消防勤務車

高鐵工業股份有限公司回饋地方，總經理王秋桂等人昨天代表捐贈苗栗縣政府消防局逾200萬元幫浦消防車、災情勘查車，量身打造苑...

糟！桃園抽水站搶修不順 33.5萬戶停水延到今晚12時

桃園市龍潭區三坑自來水抽水站昨天地下管線爆裂破管，造成33.5萬多戶大停水，自來水公司第二區管理處漏搶修施工，原預定今天...

第一名鄉鎮市獎金30萬 苗栗觀光從有乾淨的公廁開始

苗栗縣長鍾東錦宣示「觀光從有乾淨的公廁開始」，縣府環保局研擬辦理列管公廁考核比賽，民眾「秘密客」也參與打分數，第一名鄉鎮...

鄉親鄉情／鳳凰重生 劉季弦2年救11命

八德消防分隊隊員劉季弦曾是年薪百萬工程師，5年前騎車出意外，險些喪命，啟發他立志救人，轉行消防員2年內救回11名OCHA...

桃園抽水站爆管 33萬戶大停水

桃園市龍潭區三坑自來水抽水站昨天地下管線爆裂，自來水大量洩出沖倒3輛機車、1名女騎士受傷，還造成民宅淹水及33.5萬多戶...

司馬庫斯櫻花季通行證 明開搶

新竹縣尖石鄉是轄內知名賞櫻勝地，司馬庫斯櫻花季將於2月6日到28日開跑，屆時實施聯外道路總量管制措施，管制路段於泰崗往司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。