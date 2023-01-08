糟！桃園抽水站搶修不順 33.5萬戶停水延到今晚12時

桃園市龍潭區三坑自來水抽水站昨天地下管線爆裂破管，造成33.5萬多戶大停水，自來水公司第二區管理處漏搶修施工，原預定今天早上7時恢復供水，但是搶修作業不如預期，第二區處今天上午表示，破管管底水太多，搶修作業延後，宣布停水再延至今天晚上12時，預計明天凌晨0時起恢復供水。

台水第二區處表示，該處三坑抽水站一期1350釐米原水管破漏搶修，因封板點位在低處，漏夜動用多台大馬力抽水機抽水，並派員在平鎮第二原水抽水站洩水，因管底水太多，無法及時完成抽排水作業，延後搶修作業持續，桃園市8區停水33.5萬多戶，原定今早7時無法如期復水，停水時間延至今晚12時（停水再延14小時）。