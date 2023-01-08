第一名鄉鎮市獎金30萬 苗栗觀光從有乾淨的公廁開始

苗栗縣長鍾東錦宣示「觀光從有乾淨的公廁開始」，縣府環保局研擬辦理列管公廁考核比賽，民眾「秘密客」也參與打分數，第一名鄉鎮市公所頒發30萬元獎金，希望刺激提升公廁品質。

苗栗縣目前列管991座公廁，環保局協調18鄉鎮公所即日至2月28日清查回報，數量將超過1000座，鍾東錦認為公廁是攸關旅人對城市、館場、景點等評價，也是觀光服務品質重要一環，縣務會議指示列管「觀光從有乾淨的公廁開始」，環保局因此研擬首次辦理公廁比賽。

環保局指出，2008年起配合環保署推動台灣公廁整潔品質提升計畫，全縣評鑑列管「特優級」公廁占97.98%，環保局啟動重新盤點，不定期派員督導查察環境衛生，如果發現髒亂，立即通報權責單位處理，並持續追蹤，輔導達到「不髒、不濕、不臭」，提供優質如廁環境。

公廁考核評比實施計畫研擬定期巡檢評核占分20%，外聘委員及環保局內委員，就觀光地區及風景區、營業場所（市場）、公園3類別，人潮聚集使用頻率較高列管公廁實地評核60%，此外，清潔維護人力比例評核10%，招募民眾參與秘密客無預警實地評核10%。

環保局說，評核項目包括清潔維護、硬體設備及維護檢查紀錄，其中，公廁有沒有衛生紙配置引發鄉鎮市公所熱烈討論，但部分公所反應衛生紙經常不翼而飛，有補不勝補的困擾，決議衛生紙列入加分項目，評核結果頒發公所獎勵金及獎牌，第一名30萬元，第二名25萬元，第三名15萬元，3名優等獎各10萬元。