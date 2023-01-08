司馬庫斯櫻花季通行證 明開搶

新竹縣尖石鄉是轄內知名賞櫻勝地，司馬庫斯櫻花季將於2月6日到28日開跑，屆時實施聯外道路總量管制措施，管制路段於泰崗往司馬庫斯岔路口（竹60線39公里處）。明天（9日）上午9點起開放通行申請，每日限定開放汽車50輛、機車100輛，未來視情況滾動檢討是否擴增開放數量。

縣府交旅處長游志祥說，近年都有實施司馬庫斯櫻花季聯外道路總量管制，主要是為了控管車輛上山，除了維護賞櫻品質，也避免車輛回堵至鄰近部落，今年總量管制車輛數與去年相同。

依據規定，總量管制期間通往泰崗往司馬庫斯岔路口（竹60線39公里處）所有車輛，須憑通行證進入司馬庫斯部落。一般車輛可上山時段為下午12點40分前及下午3點後；可下山時段為下午2點前和4點20分以後；中型巴士則是下午3點到3點20分可上山，下午1點40分到2點可下山。

櫻花季車輛通行證提供當日來回車輛，採預約制、額滿為止；鄰近部落2日遊，汽車限定100輛。已預定司馬庫斯部落住宿及露營的遊客量，每日共約500人，部落會主動提供通行證。

游志祥表示，由於司馬庫斯停車位有限，依照往年經驗，一開放即秒殺預約額滿，之後會視狀況與部落滾動式檢討，是否擴增開放數量讓更多遊客進入。

若遊客無法順利到司馬庫斯賞櫻，縣府建議可改往尖石鄉玉峰村萬里山園、橫山樂山堂、五峰山上人家，或就近到竹東河濱公園，都能欣賞到櫻花盛開之美。