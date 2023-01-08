桃園抽水站爆管 33萬戶大停水

桃園市龍潭區三坑自來水抽水站昨天地下管線爆裂，自來水大量洩出沖倒3輛機車、1名女騎士受傷，還造成民宅淹水及33.5萬多戶大停水，預計今早7時才能復水，民怨四起。市長張善政緊急指示，管線末端或地勢較高的里如缺水，水車隨時出動紓解用水問題。

抽水站爆管，自來水大量湧出沖到路面，20歲李姓女機車騎士更被大水了200公尺處跌倒，雙膝及臀部受傷，送醫無大礙，另兩名騎士未送醫自行離開。管線爆裂不僅淹沒路面，還湧進住家，一位女住戶說，大水一下沖進屋子，水深至小腿。

「這裡是第一次淹水」三坑里長黃遠達表示，大水也造成約12戶居民家裡家具、家電等東西淹水受損，其中路旁第一間鐵皮屋，被大水夾雜泥漿沖入，房子床具受損無法睡覺，已請該居民到旅館暫住2、3天，他並通知受災戶及受害騎士在備好損失收據，他會集中向水公司相關單位申請損害賠償。

水公司第二區處表示，已緊急停止管線送水及搶修，破管為抽水站一期1350釐米出水管線，是石門水庫取得原水輸後送至平鎮淨水場的主要管線，因破管停水搶修，原水無法供應平鎮淨水場，南桃園8區用水戶跟著大停水，33萬5776戶受影響。

二區處說，該處水管線老舊、加上可能地震影響，造成管線爆裂破管，搶修及復管工程需要時間，預定今早7時恢復供水，由於現有家戶大多有水塔，停水1、2天應暫時夠用。

這次停水區域主要集中南桃園地區，影響約南桃園三分之一人口，議員、網友紛紛轉貼停水公告、新聞，網友哀號「晚上沒水，崩潰了」，女網友說「悲劇，我的洗衣機在清洗」，也有網友問「晚上可修好嗎？」管末端、高地勢民眾更擔心整晚沒水可用。

張善政昨也指示消防局，編排消防隊水車隨時待命，停水地區若地勢高或管線末梢、水壓低的地點，如有儲水量無法撐過24小時，水車隨時出動紓解急需用水。

由於昨天是補班日，議員謝美英透過臉書表示，臨時停水讓大家措手不及，許多民眾擔心家中抽水馬達未關，持續打水運轉會燒壞，來不及儲水備用，晚上也有缺水困擾，希望水公司加派人力搶修，盡快恢復供水。