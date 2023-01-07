外送員臨停需求大 新竹市擬試辦停車收費機車格

外送員送餐臨時停車需求大，不像一般貨車有卸貨專用車格可停放，常見並排停車或違停紅黃線，不僅可能挨罰也有交通安全疑慮。竹市民代最近接獲陳情邀市府等單位辦理會勘，交通局將朝部分路段、少量機車格試辦停車收費，並與外送員工會等單位討論。

針對外送員停車問題，市議員鄭美娟去年曾在議會提案，表示外送取餐送餐講求效率，為減少違規臨停現象，建議市府研議在大樓外、餐飲熱區畫設外送員停車區；市議員蔡惠婷也接獲外送員陳情，反映沒有外送專用車格，常得被迫臨停等客人取餐。

蔡惠婷說，外縣市多以推動計時或限時機車格，迎合外送員短暫停車需求，但她發現北市採限時只能臨停15分鐘、逾時開罰，有執法困難，桃園市、台中市則是畫設收費停車格採前30分鐘免費，雖無執法困擾，但卻無法避免一般機車也來停放的困擾。

蔡惠婷與議員劉彥伶日前會同市府交通處、警察局、交通隊等單位在清大夜市的外送熱點會勘，也有外送員到場提供意見。蔡認為，全市54格貨車裝卸專用區，若能前後的停車格作為機車位，並訂定收費標準提升周轉率，也可減少影響其他機車族權益。

李姓外送員說，美食外送服務雖講求快速，但有時送餐、取餐還是得花時間等候，若違停時間一久，恐被取締開單，若能有停車格可方便外送員暫時停放，當然很期待。

新竹市交通局指出，貨車裝卸專用區供貨車停放，外送員騎機車無法分辨營業卸貨是否，目前將朝畫設收費停車格方向辦理，透過收費機制提升周轉率，也讓外送員有空間能暫時停放，會擇定幾個路段的少部分車格試辦，但還會與外送員公會討論細節。