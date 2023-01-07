配合春節連假 桃園非緊急原因禁止挖掘道路日期出爐

桃園市工務局今天表示，為避免春節期間道路挖掘、施工占用車道，影響行車速度及交通安全，造成返鄉過年及出遊民眾交通不便，自1月16日至30日共15天，養護工程處將管制全市道路挖掘管制，並要求已施工案件於挖掘管制期前完成道路修復。

工務局說，除緊急搶修含人手孔施工，與配合桃園都會區大眾捷運系統工程，及市政府重大施政計畫工程，上述15天全市道路停止施工，讓大家通行無礙，行車平安過年。

在省道部分，公路總局第一區養護工程處中壢工務段、復興工務段表示，因應春節連續假期，中壢段、復興段轄管省道將從1月9日上午6點至2月5日夜間24點，實施禁止路面申請挖掘施工，但是如有管線單位進行路面孔蓋降埋、刨鋪改善或特殊緊急搶修案件，工務段仍會同意辦理。