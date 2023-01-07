桃園桃之笑笑說唱吸睛 首創親子說唱體驗接地氣

桃園市台灣人說唱劇團與桃園市政府藝文設施管理中心合作，今天在中壢藝術館推出首場「桃之笑笑-說唱」，進行親子玩說唱體驗課程及相聲評書小劇場活動，許多家長與國小學童親子參與歡樂互動，該劇團表示，希望透過活動計畫，為桃園文化新增一塊曲藝版圖，培養新一代藝文人口，讓傳統藝術更接地氣走進桃園人日常生活。

台灣人說唱劇團為桃園在地藝文團隊，今年進駐中壢藝術館，展開「桃之笑笑-說唱＠桃園駐館計畫」，配合桃之笑笑-相聲評書小劇場」活動，預計每月一次，訓練有興趣表演與教學人員、儲備團員、義工，相聲評書小劇場預定4、7、10月舉辦體驗課程，首場親子玩說唱體驗課程、相聲評書小劇場活動，劇團現場演出，與民眾親子互動熱烈，民眾紛紛打卡合影。