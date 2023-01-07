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桃園桃之笑笑說唱吸睛 首創親子說唱體驗接地氣

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
台灣人說唱劇團桃之笑笑-說唱活動，現場參與親子家庭互動熱烈及合影打卡。圖／桃園市文化局提供
台灣人說唱劇團桃之笑笑-說唱活動，現場參與親子家庭互動熱烈及合影打卡。圖／桃園市文化局提供

桃園市台灣人說唱劇團與桃園市政府藝文設施管理中心合作，今天在中壢藝術館推出首場「桃之笑笑-說唱」，進行親子玩說唱體驗課程及相聲評書小劇場活動，許多家長與國小學童親子參與歡樂互動，該劇團表示，希望透過活動計畫，為桃園文化新增一塊曲藝版圖，培養新一代藝文人口，讓傳統藝術更接地氣走進桃園人日常生活。

台灣人說唱劇團為桃園在地藝文團隊，今年進駐中壢藝術館，展開「桃之笑笑-說唱＠桃園駐館計畫」，配合桃之笑笑-相聲評書小劇場」活動，預計每月一次，訓練有興趣表演與教學人員、儲備團員、義工，相聲評書小劇場預定4、7、10月舉辦體驗課程，首場親子玩說唱體驗課程、相聲評書小劇場活動，劇團現場演出，與民眾親子互動熱烈，民眾紛紛打卡合影。

桃園市文化局無形文化資產「評書」項目保存人、台灣人說唱劇團創辦人葉怡均表示，對孩子來講，桃園的說唱藝術，大多只能偶爾在劇場裡看見，該團推出「桃之笑笑」計畫，希望讓孩子從國小學童起，開始接觸傳統表演藝術，透過沉浸體驗，觸發對說唱藝術喜愛，進而通過培訓，成為在地說唱人才。

台灣人說唱劇團桃之笑笑-說唱活動，現場民眾親子互動熱烈，民眾打卡上傳臉書。圖／桃園市文化局提供
台灣人說唱劇團桃之笑笑-說唱活動，現場民眾親子互動熱烈，民眾打卡上傳臉書。圖／桃園市文化局提供
台灣人說唱劇團桃之笑笑-說唱活動，現場民眾親子互動熱烈。圖／桃園市文化局提供
台灣人說唱劇團桃之笑笑-說唱活動，現場民眾親子互動熱烈。圖／桃園市文化局提供

桃園 劇場 親子

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