司馬庫斯櫻花季2月開跑 1月9日上午開放車輛通行證申請

新竹縣尖石鄉是轄內知名賞櫻勝地，為維持櫻花季旅遊品質，2月6日到2月28日司馬庫斯櫻花季聯外道路將進行總量管制措施，管制路段於泰崗往司馬庫斯岔路口（竹60線39公里處），9日上午9點開放申請，每日限定開放汽車50輛、機車100輛，未來視情況滾動檢討是否擴增開放數量。

縣府交旅處長游志祥表示，司馬庫斯櫻花季聯外道路總量管制已邁入第3年，疫情爆發首年，因當時櫻花花況佳，吸引大批遊客上山賞櫻，車輛沿路回堵至鄰近部落，因而執行車輛總量管制，維持觀賞品質，今年標準同樣維持每日限定汽車50輛、機車100輛。

管制期間從2月6日到2月28日，通往泰崗往司馬庫斯岔路口（竹60線39公里處）所有車輛，須憑通行證進入司馬庫斯部落。通行證將從下周一上午9點起開放申請，每日車輛總量額滿後即停止開放申請。

一般車輛可上山時段為下午12點40分前及下午3點後；可下山時段是下午2點前和4點20分以後；中型巴士則是下午3點到3點20分可上山，下午1點40分到2點可下山。

櫻花季車輛通行證提供當日來回車輛，採預約制，額滿為止；鄰近部落2日遊車輛，汽車限定100輛。已預定司馬庫斯部落住宿及露營的遊客量，每日共約500人，部落會主動提供通行證，不需申請通行證，請遊客留意電、話或訊息，或洽服務中心。

游志祥說，由於司馬庫斯停車位有限，依照往年經驗，一開放即秒殺預約額滿，下周一開放停車未申請後，會視狀況與部落進行滾動式檢討，是否擴增開放數量讓更多遊客進入。若無法順利到司法庫斯賞櫻，建議民眾可改往尖石鄉玉峰村萬里山園、橫山樂山堂、五峰山上人家，或就近到竹東河濱公園，都能欣賞到櫻花盛開之美。