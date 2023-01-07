新竹棒球場案 蔣萬安：檢調應該要積極偵辦

新竹市長高虹安指新竹棒球場有多項缺失，市府昨天派員赴新竹地檢署提交相關物證。台北市長蔣萬安下午出席台北市傑出市民送春聯活動受訪指出，檢調應該要積極偵辦。

蔣萬安指出，選後民進黨做了相關檢討，但是離民眾的期待有很大的落差，大家也看到新竹棒球場現在不只之前讓很多優秀的棒球員受傷，讓很多球迷失望，現在又爆出這麼多的重大缺失，所以他認為檢調應該要積極偵辦。

蔣萬安明天凌晨將視察北市道路鋪設，蔣萬安說，其實他接到很多市民朋友反映，希望台北市的路要平，而且身為首都，一定要確保相關鋪路的品質，所以特別選在夜間，是為了避免交通壅塞或是影響到交通道路的使用，所以選在這時間點，盡量能夠去看，實際了解整個施工的品質，確保台北市的路平。