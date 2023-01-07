苗栗縣新增3處測速照相路段 3月起執法

駕駛人注意了！苗栗縣警局為有效防制交通事故發生，在造橋、苑裡及獅潭共選定3處易超速肇事路段建置測速照相設備，將於3月1日起執法，警方呼籲駕駛人透過速度管理，防制交通事故發生；警方並澄清指出，外傳140縣道已暫停區間測速執法是不實訊息，提醒駕駛人注意。

警方表示，將新增執法的3處測速照相器材設置地點分別位於造橋鄉台1線公路104.9公里（限速70公里）、苑裡鎮台1線公路140.8公里（限速60公里）及獅潭鄉台3線公路124.9公里（限速60公里）。

縣警局交通隊指出，統計去年因超速失控發生的A1類事故1件、A2類事故64件。在台1線路段，因道路筆直，易有車輛違規超速行駛；獅潭鄉台3線路段道路多為彎道，有許多外來遊客行駛這條路線前往大湖鄉或泰安鄉的觀光勝地，如車速過快，易造成車體翻覆，並失控衝至對向車道等狀況，經評估後在這幾處路段設置測速照相執法設備，希望用路人遵守交通法規，降低交通事故發生率。

警方表示，縣內除了設置固定式測速照相機外，另有4處區間測速執法設備設置已於去年2月16日起陸續啟用執法，地點分別為台61線西濱快速道路、台13甲線、台3線及縣道140線；至於外傳縣道140線區間測速設備已暫停執法一事，縣警局要特別澄清，目前該處路段仍持續執法中，提醒用路人遵守限速規定，維護行車安全。