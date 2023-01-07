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人瑞與小朋友做蘿蔔糕 華山基金會盼大眾當守護天使

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
華山基金會與三義名人幼兒園上午邀百歲人瑞陳劉順妹女士到園內與小朋友一起做蘿蔔糕，提前迎春賀歲。圖／華山基金會提供
華山基金會與三義名人幼兒園上午邀百歲人瑞陳劉順妹女士到園內與小朋友一起做蘿蔔糕，提前迎春賀歲。圖／華山基金會提供

華山基金會與三義名人幼兒園今天上午邀百歲人瑞陳劉順妹女士到園內與小朋友一起做蘿蔔糕、合 唱客家歌，提前迎春賀歲，孩子們跟著阿婆從洗蘿蔔、刨絲到蒸糕，玩得不亦樂乎，場面溫馨；基金會現正發起「愛老人，愛團圓」公益行動，但目前經費僅募得3成，呼籲社會大眾伸援，成為老寶貝的守護天使。

華山基金會指出，陳阿婆今年滿101歲，上午到幼兒園與孩童分享如何製作蘿蔔糕，大家洗蘿蔔、削皮、刨絲，將在來米粉加冷水拌勻後送進蒸籠，一步一步教孩子，大家玩得不亦樂乎，成就感滿滿；阿婆還分享長壽秘訣說「要吃到一百歲，要說好話做好事，多勞動、保持開心」她看到這麼多小朋友，真的很歡喜。

名人幼兒園連續多年響應「愛老人、愛團圓」活動，在園內發起捐發票及義賣幫助長者，也藉此讓孩子學習敬老、尊老跟愛老精神；米奇班的小朋友「恩恩」還跟家人發起「養小豬」撲滿，已連續兩年捐出小豬撲滿捐給長輩買年菜。

華山基金會表示，他們結合企業資源及社會力量，提供弱勢失能、失智、失依老人免費到宅服務，苗栗區目前服務約1000名長輩，提供關懷訪視、陪醫、護甲、年節關懷等，現正發起2023常年服務及第20屆「愛老人，愛團圓」公益行動，但離過年剩不到一個月，現僅募得三成經費，助老服務迫在眉睫，亟需各界支持「愛老+1」每位1950元，包括1250元送愛到家+700元愛心年菜，盼大眾伸援，透過華山基金會線上捐款，愛心專線037-871950 黃站長。

華山基金會與三義名人幼兒園上午邀百歲人瑞陳劉順妹女士到園內與小朋友一起做蘿蔔糕，提前迎春賀歲。圖／華山基金會提供
華山基金會與三義名人幼兒園上午邀百歲人瑞陳劉順妹女士到園內與小朋友一起做蘿蔔糕，提前迎春賀歲。圖／華山基金會提供
華山基金會與三義名人幼兒園上午邀百歲人瑞陳劉順妹女士到園內與小朋友一起做蘿蔔糕，提前迎春賀歲。圖／華山基金會提供
華山基金會與三義名人幼兒園上午邀百歲人瑞陳劉順妹女士到園內與小朋友一起做蘿蔔糕，提前迎春賀歲。圖／華山基金會提供
華山基金會與三義名人幼兒園上午邀百歲人瑞陳劉順妹女士到園內與小朋友一起做蘿蔔糕，提前迎春賀歲。圖／華山基金會提供
華山基金會與三義名人幼兒園上午邀百歲人瑞陳劉順妹女士到園內與小朋友一起做蘿蔔糕，提前迎春賀歲。圖／華山基金會提供

華山基金會 幼兒園 小豬

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