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桃園蘆竹發愛心物資 張善政：敬老禮金加碼春節前入帳

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政感謝五福宮熱力提供物資，參與春節前送物資關懷活動。記者鄭國樑／攝影
張善政感謝五福宮熱力提供物資，參與春節前送物資關懷活動。記者鄭國樑／攝影

桃園市蘆竹區公所今天攜手南崁五福宮、蘆竹區農會等團體發愛心關懷物資，幫助弱勢過好年。市長張善政也到場向領物資的民眾致意，也感謝所有參與的團體送暖付出。

張善政指出，舉辦這個活動就是要在過年時節，讓需要幫助的朋友感受溫暖，特別感謝五福宮、農會和很多單位的參與，讓需要捐贈的朋友感受到社會對他們的關心，市政府推出很多福利政策，也謝謝議會審查預算的時候全力支持，在國中小學營養午餐免費、老人三節禮金加500元的社會福利都已經準備好，尤其是春節敬老禮金在過年前，就會把2500元禮金匯入長者們的帳戶。

蘆竹區公所和南崁五福宮等團體舉辦年度愛心關懷活動，上午在公所3樓禮堂發愛心關懷物資、義剪，張善政並頒發感謝狀給無私付出愛心的捐贈單位。

表揚單有南崁五福宮主委陳宗賢、蘆竹區農會理事長黃教陽、常務監事錢得勝、總幹事陳春郎、南崁五福宮慈善會會長周綉蘭、財團法人慶福社會福利慈善事業基金會副董事長蘇柏甡、勁強營造有限公司總顧問徐承昌先生等人，張善政並和捐贈團體代表、里長、議員張桂綿、錢龍合影。

蘆竹區公所表示，疫情期間藉由送民生物資幫助弱勢家戶過好年，也加強關懷弱勢家庭與獨居老人，凝聚社會各界的愛心。因應疫情及補班日程，愛心關懷物資發放作業採取分流並調整發放時間為10小時，讓民眾能自行安排領取時段；現場還有愛心義剪為民眾打理清爽舒適的門面，迎接新的一年。

張善政市長（前左起）、議員錢龍、張桂綿問候領物資的民眾。記者鄭國樑／攝影
張善政市長（前左起）、議員錢龍、張桂綿問候領物資的民眾。記者鄭國樑／攝影
張善政與所有參與捐贈物資的團體合影，感謝他們春節前送暖。記者鄭國樑／攝影
張善政與所有參與捐贈物資的團體合影，感謝他們春節前送暖。記者鄭國樑／攝影
張善政感謝愛心義剪朋友參與寒冬送暖活動，除了向大家賀新年也笑著說「剪漂亮一點」。記者鄭國樑／攝影
張善政感謝愛心義剪朋友參與寒冬送暖活動，除了向大家賀新年也笑著說「剪漂亮一點」。記者鄭國樑／攝影

愛心 張善政 農會

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