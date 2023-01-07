影／桃園抽水站爆管無法送水 南桃園30萬戶緊急大停水 明早7點恢復供水

桃園市龍潭區中正路三坑段一處自來水抽水站旁今天上午突然發生管線爆裂，大量自來水沖擊3機車車禍，自來水公司第二區管理處緊急停水搶修，該第二區處表示，該管線為輸送原水至淨水廠管線，爆管停水，造成原水供應不及，現在起，南桃園各區2、30萬戶緊急停水，預定明天早上7時恢復供水。

龍潭區中正路三坑段的一處自來水抽水站旁的地下管線，今天上午突然爆管破裂，湧出大量自來水衝出路面，造成當時行經3輛機車騎士跌倒，其中一名女騎士被沖擊200公尺受傷，送醫沒有大礙，另2機車自行離開。

自來水公司第二區管理處表示，三坑段抽水站附近地下水管線爆裂，該處立即派人搶修，研判是該處管線老舊、加上可能地震影響，造成管線然破管，該處立即停止管線送水，卻因該管線為輸送原水至平鎮淨水廠主要管線，原水停送，連帶造成南桃園地區緊急停水。