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迎兔年 竹市東門城「萬兔順利 Jump」兔子主燈點燈

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
「新竹過好年」燈節今晚點燈，市府今年邀請6組藝術團隊在新竹東門城、護城河畔打造燈飾，以兔子為主題相當可愛。記者張裕珍／攝影
「新竹過好年」燈節今晚點燈，市府今年邀請6組藝術團隊在新竹東門城、護城河畔打造燈飾，以兔子為主題相當可愛。記者張裕珍／攝影

新竹過好年藝術燈節今年邁入第7年，今晚在東門城舉行開幕儀式，市長高虹安與十鼓團隊擊鼓啟動主燈，宣布活動開跑；即日起至2月5日在東門城與護城河周邊公園共有6大主題藝術燈品，歡迎民眾沿著河畔賞燈過好年。

「2023新竹過好年的每個藝術作品，都是藝術家經年累月努力所創造出來的」，高虹安市長說，即日起連續1個月點亮護城河，用6件奇幻作品讓大家感受到美妙的奇幻氣氛，也邀請市民朋友多拍照打卡、宣傳，將新竹好的藝術家、好的作品讓更多人知道。

東門城的主燈「萬兔順利Jump！」由陳奕彰藝術家與3D地景藝術家陳彥旭共同創作，大大的兔子彷彿要跳進東門城迎曦門，象徵以「跳躍」形象帶領大家跳轉未來。

高虹安還私心推薦，自己最喜歡身為兔子卻不愛吃胡蘿蔔的「米洗兔」藝術燈品，用望遠鏡觀察星星，是隻有趣又可愛的兔子。期盼透過這些作品讓大家更了解新竹的文化，也能感受到藝術家精心創作，為讓新竹帶來濃濃過年氣氛。

市府城市行銷處說明，2023新竹過好6件藝術作品，即日起持續點亮護城河沿岸至2月5日，其中「米洗兔」是畢業於新竹教育大學學子廖栢賢打造，民眾可以跟著小兔子一同瞧瞧望遠鏡，據說看到越多兔子星星，美好心願將會實現。

接著漫步到河畔，藝術團隊Two Munch以兔子靈活俐落的動作，設計出躍身與落下「From Here 兔 There」，穿越了河道，希望帶領人們通往新年企盼。沿續河畔，看到作品「River of 2」將原本躺在河床熟睡大小卵石，被新年的生命力充填長出兔耳朵，成為一隻隻飽滿的兔子，跳往夢想的方向。

市府指出，邀請國人白天可以到新竹市各個景點逛逛，晚上再到東門城欣賞主燈「萬兔順利 Jump！」、護城河沿岸藝術作品及節慶燈飾光環境，感受溫馨浪漫氛圍。

「新竹過好年」燈節今晚點燈，市府今年邀請6組藝術團隊在新竹東門城、護城河畔打造燈飾，以兔子為主題相當可愛。記者張裕珍／攝影
「新竹過好年」燈節今晚點燈，市府今年邀請6組藝術團隊在新竹東門城、護城河畔打造燈飾，以兔子為主題相當可愛。記者張裕珍／攝影
「新竹過好年」燈節今晚點燈，市府今年邀請6組藝術團隊在新竹東門城、護城河畔打造燈飾，以兔子為主題相當可愛。記者張裕珍／攝影
「新竹過好年」燈節今晚點燈，市府今年邀請6組藝術團隊在新竹東門城、護城河畔打造燈飾，以兔子為主題相當可愛。記者張裕珍／攝影
「新竹過好年」燈節今晚點燈，主燈在東門城迎曦門。記者張裕珍／攝影
「新竹過好年」燈節今晚點燈，主燈在東門城迎曦門。記者張裕珍／攝影
「新竹過好年」燈節今晚點燈，主燈在東門城迎曦門，市長高虹安參與。記者張裕珍／攝影
「新竹過好年」燈節今晚點燈，主燈在東門城迎曦門，市長高虹安參與。記者張裕珍／攝影
「新竹過好年」燈節今晚點燈，主燈在東門城迎曦門，市長高虹安參與。記者張裕珍／攝影
「新竹過好年」燈節今晚點燈，主燈在東門城迎曦門，市長高虹安參與。記者張裕珍／攝影
「新竹過好年」燈節今晚點燈，市府今年邀請6組藝術團隊在新竹東門城、護城河畔打造燈飾，以兔子為主題相當可愛。記者張裕珍／攝影
「新竹過好年」燈節今晚點燈，市府今年邀請6組藝術團隊在新竹東門城、護城河畔打造燈飾，以兔子為主題相當可愛。記者張裕珍／攝影

新竹 藝術家 藝術作品

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