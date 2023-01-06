桃園春聯、福袋亮相 市府1樓可索取春聯

桃園市長張善政今天發表市政府新年癸卯兔年「兔躍新程」春聯及福袋，民眾即日起可至市政府1樓服務台索取春聯，送完為止。春聯1月13日也會配送至13區公所，公所透過區長及里鄰系統分送至家戶；福袋會由在市長辭歲時發放給市府同仁，感謝同仁的辛勞，市長也會在新春期間到宮廟祈福參香時發放給市民朋友，祝福市民朋友幸福圓滿。

張善政表示，新市府團隊上任後即將迎接癸卯兔年到來，期許用「兔躍新程」春聯表達新團隊要與市民朋友共同開啟桃園新程的決心，也祝福所有市民朋友歡喜迎接兔年，躍開疫情的籠罩，邁向新的旅程。

春聯「兔躍新程」的設計理念為「金兔迎春添新象，人逢泰世隨兔躍」，以可愛的金兔耳為市民招來吉祥順遂的一年。福袋延續春聯設計意象，圓卡設計同「圓」字有圓滿的意思，象徵善緣好運，祈願新的一年財富、平安、幸福滾滾來，兔年大吉，兔耳沖天。桃園市政府秘書處也將「兔躍新程」春聯電子檔上架至桃園市政府秘書處官網，民眾可自行下載印製春聯或轉傳電子檔，讓親朋好友一同裝飾家戶、歡度農曆新年。