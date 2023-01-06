快訊

李玟驚爆婚變！富商老公劈腿嫩妹 姊姊回應這麼說

桃園春聯、福袋亮相 市府1樓可索取春聯

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政市長發布癸卯兔年「兔躍新程」春聯及福袋造型。記者鄭國樑／攝影
張善政市長發布癸卯兔年「兔躍新程」春聯及福袋造型。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天發表市政府新年癸卯兔年「兔躍新程」春聯福袋，民眾即日起可至市政府1樓服務台索取春聯，送完為止。春聯1月13日也會配送至13區公所，公所透過區長及里鄰系統分送至家戶；福袋會由在市長辭歲時發放給市府同仁，感謝同仁的辛勞，市長也會在新春期間到宮廟祈福參香時發放給市民朋友，祝福市民朋友幸福圓滿。

張善政表示，新市府團隊上任後即將迎接癸卯兔年到來，期許用「兔躍新程」春聯表達新團隊要與市民朋友共同開啟桃園新程的決心，也祝福所有市民朋友歡喜迎接兔年，躍開疫情的籠罩，邁向新的旅程。

春聯「兔躍新程」的設計理念為「金兔迎春添新象，人逢泰世隨兔躍」，以可愛的金兔耳為市民招來吉祥順遂的一年。福袋延續春聯設計意象，圓卡設計同「圓」字有圓滿的意思，象徵善緣好運，祈願新的一年財富、平安、幸福滾滾來，兔年大吉，兔耳沖天。桃園市政府秘書處也將「兔躍新程」春聯電子檔上架至桃園市政府秘書處官網，民眾可自行下載印製春聯或轉傳電子檔，讓親朋好友一同裝飾家戶、歡度農曆新年。

春聯 桃園市長 福袋

延伸閱讀

華山基金會年菜募得僅5成 張善政替人瑞圍圍巾邀做愛心

稅收超徵撥給桃園50億兌現選舉政見？張善政：綽綽有餘

讚警速破詐團囚禁案 5嫌2交保3請回 張善政批：檢調是否太輕易放人？

議會國民黨總召梁為超上任 張善政：未來府會互動佳

相關新聞

白沙屯媽祖今午擲筊進香期程 正月22日出發全程9天8夜

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖每年的徒步進香已是國內宗教盛事，而進香期程，廟方依慣例是在農曆12月15日擲筊，也就是在今天...

空拍比對生長差異 卓蘭「飄浮空中的老樹」再現生機

苗栗縣卓蘭鎮上新里的百年老榕幾年前確診褐根病，縣府及相關單位斥資百萬元經費進行搶救，過程中因切除樹身下方染病部位，讓老樹...

迎兔年 竹市東門城「萬兔順利 Jump」兔子主燈點燈

新竹過好年藝術燈節今年邁入第7年，今晚在東門城舉行開幕儀式，市長高虹安與十鼓團隊擊鼓啟動主燈，宣布活動開跑；即日起至2月...

遭占用、鋪面不連貫 新豐車站到明新科大人行道行不通

新竹縣明新科技大學到新豐火車站間的台1線人行步道，不僅鋪面不連貫還長期遭店家占用，路人行經該路段常須繞道行走，甚至有安全...

稅收超徵撥給桃園50億兌現選舉政見？張善政：綽綽有餘

桃園市長張善政在競選期間提出「幸福里程30公里」、1280元跨城市客運票證（月票）的政見。張善政今天下午表示，內部正在規...

70年來首度苗栗市長同額參選 邱鎮軍捐贈百萬選舉補助款

苗栗市長邱鎮軍連任成功，並寫下苗栗市70多年來首次市長選舉「同額參選」紀錄，他為感謝鄉親的支持，今天上午將選舉補助款湊足...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。