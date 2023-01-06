普發6000元現金怎麼花？ 高虹安請邱臣遠「教一下」

行政院長蘇貞昌、蔡英文總統3日先後宣布要將1400億稅收「還稅於民」，預計以現金方式每人發6000元；新竹市長高虹安今天出席國家太空中心揭牌典禮，會後媒體詢問未來將如何花用6000元？高虹安笑回「我連怎麼領都不知道耶」，甚至請一旁的民眾黨立委邱臣遠「教一下」。

國家太空中心揭牌典禮會後，高虹安準備離席之際，媒體追問若拿到6000元個人會怎麼花？高虹安說，她還不清楚6000元的發放方式，「現在還忙著做很多事情，還沒有想到那邊。」高笑著回答「我連怎麼領都不知道耶」，接著對站在身旁的邱臣遠拍拍肩膀，並開玩笑說「立法委員可以教一下嗎？」