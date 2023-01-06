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普發6000元現金怎麼花？ 高虹安請邱臣遠「教一下」

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹市長高虹安（中）今天出席國家太空中心揭牌典禮，會後媒體追問政府普發6000元現金怎麼花？她笑回「我連怎麼領都不知道耶」 。記者王淑君／攝影
新竹市長高虹安（中）今天出席國家太空中心揭牌典禮，會後媒體追問政府普發6000元現金怎麼花？她笑回「我連怎麼領都不知道耶」 。記者王淑君／攝影

行政院長蘇貞昌、蔡英文總統3日先後宣布要將1400億稅收「還稅於民」，預計以現金方式每人發6000元；新竹市長高虹安今天出席國家太空中心揭牌典禮，會後媒體詢問未來將如何花用6000元？高虹安笑回「我連怎麼領都不知道耶」，甚至請一旁的民眾黨立委邱臣遠「教一下」。

國家太空中心揭牌典禮會後，高虹安準備離席之際，媒體追問若拿到6000元個人會怎麼花？高虹安說，她還不清楚6000元的發放方式，「現在還忙著做很多事情，還沒有想到那邊。」高笑著回答「我連怎麼領都不知道耶」，接著對站在身旁的邱臣遠拍拍肩膀，並開玩笑說「立法委員可以教一下嗎？」

立委邱臣遠說，目前立法院還在協商中，行政院也尚未提案，各黨團近日會協商是否加開臨時會討論；一切都都要等行政院提出具體方案、規畫跟相關時程，相關預算也有待相關立法規定。

媒體提問普發6000元現金怎麼花？新竹市長高虹安（右）拍拍立委邱臣遠（左）肩膀說「立法委員可以教一下嗎？」記者王淑君／攝影
媒體提問普發6000元現金怎麼花？新竹市長高虹安（右）拍拍立委邱臣遠（左）肩膀說「立法委員可以教一下嗎？」記者王淑君／攝影

高虹安 行政院 邱臣遠

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