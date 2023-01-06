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華山基金會年菜募得僅5成 張善政替人瑞圍圍巾邀做愛心

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市長張善政今出席華山基金會年菜募集記者會。記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政今出席華山基金會年菜募集記者會。記者翁唯真／攝影

農曆春節即將到來，桃園市長張善政今出席監視系統慈善捐贈及華山基金會年菜募集2場活動，華山基金會表示，今年勸募狀況不佳，目前全台勸募狀況僅達5成，農曆春節即將到來希望邀民眾一起做愛心；張善政表示，市府及公益團體們適時表達愛心，年節前讓大家感受溫暖，籲民眾一同做愛心。

張善政今至平鎮與華山基金會的長者一同寫春聯、年菜上菜走秀，並替103歲人瑞爺爺戴上圍巾，爺爺也送上親手寫的書法送給張善政，張善政表示，華山基金會「愛老人愛團圓」年菜公益活動已邁入第20屆，獨居長者經常獨自吃著加熱過好幾次的飯菜，令他不捨，希望民眾能募集年菜做愛心。

桃園市府社會局截至去年12月底列冊獨居老人共2798人，華山基金會桃園站表示，今年全台共準備3萬份，桃園有1200份，目前僅募到5成，較去年疫情還差了2成5，狀況真的不好。

基金會說，年菜不僅提供獨居老人，對於老老家庭、人瑞或失能失依的老人也都會配送，今年雖疫情趨緩，不過勸募狀況仍差，就他們的觀察，景氣不好及過年提前也都是勸募成效不佳主因。

張善政出席財團法人台灣林登山社會福利基金會，捐贈監視系統慈善捐贈監視系統給予財團法人台灣省私立啟智技藝訓練中心，張善政指出，這次捐贈別具意義，相信透過監視系統的更新，不僅能防止意外發生，也能透過科技設備紓解機構人員維護安全的負擔。

財團法人台灣林登山社會福利基金會顧問林忠正表示，弱勢身心障礙族群是弱勢的一端，基金會年訂定5年內幫助15家教養機構的目標，目前已建立了完善的贈與修繕SOP。

桃園市長張善政今出席財團法人台灣林登山社會福利基金會，監視系統慈善捐贈活動。記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政今出席財團法人台灣林登山社會福利基金會，監視系統慈善捐贈活動。記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政（左2）今出席華山基金會年菜募集記者會，103歲人瑞爺爺（中）寫書法送張善政。記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政（左2）今出席華山基金會年菜募集記者會，103歲人瑞爺爺（中）寫書法送張善政。記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政（右2）今出席華山基金會年菜募集記者會，與長者一同寫春聯。記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政（右2）今出席華山基金會年菜募集記者會，與長者一同寫春聯。記者翁唯真／攝影

張善政 華山基金會

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