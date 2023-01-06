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遭占用、鋪面不連貫 新豐車站到明新科大人行道行不通

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣明新科技大學到新豐火車站間的台1線人行步道，鋪面不連貫且長期遭店家占用，造成行人通行不便。記者王淑君／攝影
新竹縣明新科技大學到新豐火車站間的台1線人行步道，鋪面不連貫且長期遭店家占用，造成行人通行不便。記者王淑君／攝影

新竹縣明新科技大學到新豐火車站間的台1線人行步道，不僅鋪面不連貫還長期遭店家占用，路人行經該路段常須繞道行走，甚至有安全隱憂。新豐鄉長徐煒傑說，後續公所將爭取營建署人本計畫，重新施設該處人行和通學步道；公路總局第1區養護工程處新竹工務段下周將邀相關單位實地會勘。

新豐火車站通往明新科大的台1線人行道，因長期遭店家占用，此外還有鋪面不連貫問題，行人在通勤或通學行進間受阻，對用路人十分不友善；新竹工務段長范淑娟點出相關問題，同時表示該段人行道腹地位於都市計畫區內，管養權責則在新豐鄉公所。

新豐鄉長徐煒傑說，已經著手規畫向內政部營建署爭取人本計畫，藉以重新施設、改善該處人行和通學步道。中央核准同意前，鄉公所計畫先整頓出更多人行道空間，並暫時先畫設汽、機車停車格作為過渡因應；由於相關產權屬公路總局，停車格收費與否將會和代表會、縣府交旅處以及新竹工務段討論決定。

公路總局第1區養護工程處新竹工務段去年限期占用戶改正，限定去年12月31日以前完成，否則將依公路法開罰。目前已有7成店家完成改正，其餘3成尚未改善的店家，有部分主動提出說明並申請展延獲准；新竹工務段預計下周進行會勘，逐家訪查了解，若超過限期無故未改正，將開罰3萬元到15萬元不等罰鍰。

人行道 新竹 鄉長

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