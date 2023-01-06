趁白沙屯媽祖擲筊進香 通霄警分局辦治安宣導及捐血

「苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖」前往雲林縣北港徒步進香活動，循古慣例，今天下午1點由拱天宮主任委員洪文華主持擲筊大典，並由值年爐主擲筊向白沙屯天上聖母詢問進香期程；轄區通霄警分局「犯罪預防宣導團」也沾光在現場辦理宣導及捐血活動，備受關注與好評。

通霄警分局結合白沙屯拱天宮「112年北港進香期程擲筊暨2023媽祖慈悲感恩護眾生」今午在拱天宮前廟埕，舉辦捐血暨義剪、義賣活動，由犯罪預防宣導團與警察志工穿著警察寶寶布偶手舉宣導「112年度加強重要節日安全維護工作-治安平穩、交通順暢、民眾安心」標語牌，以活潑逗趣唱唱跳跳方式，透過大聲公向現場民眾宣導。

通霄警方指出，112年加強重要節日安全維護工作的期程，自1月1日22時起至1月30日24時止、為期30天，另因應年關將近，各金融機構現金流量大及鄉親尾牙聚餐機會頻繁，除加強防搶、防竊、反詐騙、取締酒後駕車，也加強舉家外出安全維護及春節交通疏導等工作，讓大家能平安快樂過個好年。