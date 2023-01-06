大型家具別亂丟路邊！竹市年前清運將額滿 登記要快

年關將近，不少家戶開始大掃除出清家具，新竹市中華路街頭最近出現有大型家具遭棄置長達1周的髒亂場景，衍生公安疑慮，民代獲報已立刻請環保局清除。新竹市環保局呼籲民眾清運大型家具家電請電洽環保局登記03-5388406，由於過年前清運量即將額滿，請民眾若有清運需求，登記手腳要快。

香山區市議員廖子齊說，3天元旦連假期間，天天都接到廢棄物亂丟的陳情，其中1件在中華路旁被堆置大型櫥櫃、桌子與沙發等，她懷疑行為人不只一人，恐因「破窗效應」堆成小垃圾山，由於風大造成廢棄物飛散，影響行車安全，立即通報環保局清除。

不僅如此，廖子齊也說部份陳情來自髒亂熱點，像是鹽港溪內湖段的竹苗交界處河段邊，近期又陸續被堆置家戶垃圾，民眾反映通報河段南邊的竹南鎮公所已經立刻清除，反觀新竹市部分，受限二河局年度經費用罄，目前現場還無法派員清除。

廖子齊也呼籲民眾守法不要亂丟垃圾，也已經請市府環保局加強溝通協調，希望能盡早處理相關廢棄物案件，並應針對髒亂點設置臨時監視器。

新竹市環保局指出，只要稽查發現有違反廢棄物清理法第27條，將處1200元、以上6000元以下罰鍰。由於年關將近，也提醒一般住家若在農曆過年前有需要清運大型家具、家電，請盡快電話聯絡環保局清潔科03-5388406，將約定時間派員清運。

環保局清潔科長謝志偉說明，新竹市清運大型家具、家電回收原則，2016年起從原本的定點回收，已經改成全年不限量及次數免費清運，除了周日沒有收運，周一至周六將安排清運，並以總量管制控管清運量，每天全市受理上限為100件。

謝志偉說，新竹市每天受理100件大型家具、家電幾乎「天天額滿」，一方面可能是竹科人等上班族汰換家具頻繁，或是現在多為合成板、組合式家具容易損壞，也因此登記預約清運大型家具情形相當踴躍，每天都滿額清運100件。