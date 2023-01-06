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70年來首次同額競選 苗市長捐選舉補助款做公益

中央社／ 苗栗縣6日電

第12屆苗栗市長選舉同額競選，由邱鎮軍順利當選連任，他在選前表明將選舉補助款全數捐出，今天兌現承諾，把選舉補助款補足整數新台幣120萬元，捐給15個弱勢團體及社福機構。

邱鎮軍今天在苗栗市公所大廳辦理公開捐贈儀式，他表示，這次選舉是苗栗市70多年來首次出現市長選舉同額競選，感念市民對他一路走來的支持與肯定。

邱鎮軍指出，這次成功連任，共獲3萬8791票，本著取之社會、用之社會的從政初心，將選舉補助款補足整數120萬元，全數捐做公益，分別捐贈苗栗縣內15個社福團體及安養機構，盼藉由選民支持的每一張選票，都能化成大愛，幫助、關懷社會弱勢。

邱鎮軍表示，連任就是責任的接續，將持續打拚市政建設，讓苗栗市繼續向前；受贈單位也表示，因疫情關係募款不易，正需要社會大眾愛心的挹注，這分寒冬送暖，讓他們備感溫馨。

邱鎮軍 疫情

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